【マクドナルド】から、サンリオキャラクターズのおまけがもらえる「ハッピーセット®」が登場しました。今回は5月8日からの第3弾でもお目見えする、マイメロディとこぎみゅんのおもちゃをチェック！ こぎみゅんのおにぎりを作ってみよう こぎみゅんの形のおにぎりを作れる「こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー」。おうちごはんを可愛く楽しみたいときに重宝しそうです。型にごはんを