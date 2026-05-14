●任天堂株が年初来安値更新世界的ゲームメーカーの任天堂の株価が連日下落し、年初来安値を更新している（5月14日現在）。【こちらも】AIブームでゲーム株に逆風、ソニー・任天堂の分かれ目は価格転嫁力と需要昨年6月に発売されたNintendo Switch2の売上は好調だったが、AIデータセンターの需要急増によるチップフレーション（半導体メモリの価格上昇）により、収益性悪化への懸念が大きい。日経平均が史上最高値を更新する