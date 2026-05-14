現地５月14日、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が、記者会見に出席。日本代表MF三笘薫に言及した。28歳MFは、９日のプレミアリーグ第36節・ウォルバーハンプトン戦（３−０）の後半、左サイドを抜け出そうとしたところで左足の太もも裏を抑えて倒れ込んだ。ピッチで治療を受けたものの、プレー続行は不可能となり、そのまま途中交代を余儀なくされていた。 ６月に開幕する北中米ワールドカップでは日本の主