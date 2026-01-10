開幕記念に76万枚を用意「史上初のトリプルコラボ」

Jリーグは1月10日、2月6日に開幕する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の開催を記念し、来場者プレゼントキャンペーンを実施すると正式発表した。

対象試合は2月から3月にかけて行われるクラブのホームゲームで、全61種・合計76万枚の特製ブランケットが配布される。

今回の特別企画は、Jリーグが2026年8月から欧州シーズンに合わせた移行を控える中、過渡期に実施される「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」を記念したもの。史上初となる人気サッカー漫画3作品「キャプテン翼」「ブルーロック」「アオアシ」とのトリプルコラボが実現し、各クラブのカラーやエンブレムを取り入れた全60クラブ分とJリーグ版1種類のブランケットが制作された。

ブランケットには、3作品の主人公たちがシュートを放つ迫力あるビジュアルが採用され、Jリーグの変革期に込めた覚悟と未来への期待をメッセージとして発信する。仕様は縦70cm×横100cmの大判サイズで、防寒性と肌触りに優れたフリース素材を使用。寒さの残る開幕期のスタジアム観戦に適したアイテムとなっている。SNSでも「これはなんとしてでも手に入れたい！」「これめっちゃかっこいい」「新旧サッカー漫画の歴史を感じる企画！」「このコラボは熱い」など多くのコメントが寄せられた。

Jリーグによれば、2025シーズンの各クラブのホーム開幕節来場者数（ビジターエリア除く）は約70万人と推定。本キャンペーンでは、それを上回る76万枚が用意され、さらなる動員増を目指す。（FOOTBALL ZONE編集部）