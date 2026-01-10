普段使う決済サービス、携帯キャリア／携帯キャリア格安ブランド利用者ともに「PayPay」が最多
顧客満足度調査を実施する株式会社oricon MEは、12月1日に発表した最新の「携帯キャリアランキング」、「携帯キャリア格安ブランドランキング」と併せ、その利用実態データを発表。調査では、同ランキングの調査対象者9,544人（携帯キャリア：7,740人/ 携帯キャリア格安ブランド：1,804人）に、普段利用している決済サービスや金融サービス、携帯料金の支払いに設定しているクレジットカード、貯めている共通ポイントなどについて聴いている。
普段利用している決済サービスTOP5 ※「携帯キャリア」「携帯キャリア格安ブランド」利用実態データ（オリコン顧客満足度(R)調査）
1-1．普段利用している決済サービス、「携帯キャリア」「携帯キャリア格安ブランド」共に「PayPay」が半数超え
「普段利用している決済サービス（複数回答）」は、「PayPay」が「携帯キャリア」、「携帯キャリア格安ブランド」共に最多となり、それぞれ55.8％、63.2％と半数超えを記録。次いで「普段貯めている共通ポイント（※）を貯められるクレジットカード」がそれぞれ46.5％、44.8％、「現金」がそれぞれ45.4％、42.0％といずれも4割超えで続き、「楽天ペイ」、「d払い」の順となった。
※共通ポイント：複数の企業や店舗が加盟している共通のポイントプログラム
1-2．キャリア×決済サービス別（携帯キャリア編）、「PayPay」が横断的に高い利用率
続いて、「携帯キャリア」利用者のキャリアと決済サービスを掛け合わせて集計したところ、「docomo（NTTドコモ）」では「d払い」が63.0%、「au（KDDI）」では「au PAY」が63.0%、「SoftBank（ソフトバンク）」では「PayPay」が82.6%、「楽天モバイル」では「楽天ペイ」が63.2%でそれぞれ最多となり、各社の自社・グループ系決済サービスがそれぞれ強みを見せたが、「PayPay」は、「SoftBank（ソフトバンク）」以外の3社でも4割以上が普段から使っていると回答、他の決済サービスよりも使用率が高いことがわかった。
1-3．キャリア×決済サービス別（携帯キャリア格安ブランド編）、「PayPay」が利用率最多、「LINEMO」は8割超え
一方、「携帯キャリア格安ブランド」利用者のキャリアと決済サービスの掛け合わせでは、いずれのブランドも「PayPay」が最多で、「ahamo」は62.3％、「povo」は55.5％を記録、さらに「LINEMO」は、利用率が80.8％と突出している。
なお、「ahamo」は、自社系サービス「d払い」が48.2％、「共通ポイントを貯められるクレジットカード」が44.0％と続き、「PayPay」がやや高い利用割合に。「povo」は、「共通ポイントを貯められるクレジットカード（49.1％）」、「現金（43.0％）」、「楽天ペイ（41.5％）」、「au PAY（33.5％）」と、複数の決済サービスが同程度と、分散して利用している傾向が見られた。
2-1．普段利用している金融サービス、「携帯キャリア」「携帯キャリア格安ブランド」共に「ゆうちょ銀行」が最多
「普段利用している金融サービス（複数選択）」については、「携帯キャリア」、「携帯キャリア格安ブランド」共に「ゆうちょ銀行」が最多で、それぞれ59.0%、56.2%となった。次いで「携帯キャリア」では、「地方銀行（34.1%）」、「楽天銀行（30.5%）」が続き、「携帯キャリア格安ブランド」では、「地方銀行」、「楽天銀行」が同率の28.9%、「三井住友銀行」が25.7%でこれに続いた。
2-2．「携帯キャリア」のキャリア×普段利用している金融サービス別、「楽天モバイル」は楽天経済圏が上位
「携帯キャリア」4社別に見ると、共通して「ゆうちょ銀行」が約6割で最も高い結果となった。次いで「docomo（NTTドコモ）」、「au（KDDI）」、
「SoftBank（ソフトバンク）」の3社は地方銀行、三菱UFJ銀行が続いたが、「楽天モバイル」は、「楽天銀行（53.6%）」、「楽天証券（30.9%）」が続き、楽天経済圏の強さがうかがえる結果となった。
3-1．支払いに設定しているクレジットカード、「楽天カード」「dカード」がいずれも上位に
「携帯料金の支払いに設定しているクレジットカード（単一回答）」については、「携帯キャリア」では「楽天カード」が最多の26.8％、次いで「dカード」が15.7％、「au PAYカード」の10.5%が続いた。
一方の「携帯キャリア格安ブランド」も、「楽天カード」、「dカード」の回答が多く同率の20.0％に。ただし、これに僅差で続いたのが「クレジットカードを設定していない」の19.8%と、クレジットカード設定していない層が全体の約2割程度いることがわかった。
3-2．キャリア×支払い設定しているクレジットカード別（携帯キャリア編）、「楽天モバイル」は自社提供カード利用率が約8割と最多
「携帯キャリア」利用者のキャリアと支払いに設定しているクレジットカードの掛け合わせでは、各キャリア共に自社・グループ系クレジットカードの利用率が高く、なかでも「楽天モバイル」は「楽天カード」が約8割の79.7％と、「docomo（NTTドコモ）（dカード50.2％）」、「au（KDDI）（au PAYカード43.2％）」、「SoftBank（ソフトバンク）（PayPayカード32.9％）」以上に自社・グループ系クレジットカードの利用率が高い結果となった。
3-3．キャリア×支払いに設定しているクレジットカード別（携帯キャリア格安ブランド編）、「LINEMO」利用者は「毎月の料金支払いにクレジットカードを設定していない」が最多に
一方、「携帯キャリア格安ブランド」利用者のキャリアと支払いに設定しているクレジットカードの掛け合わせでは、「ahamo」は「dカード」が28.4%、「povo」は「楽天カード」が27.1%で最多となったのに対し、「LINEMO」は「毎月の料金支払いにクレジットカードを設定していない」が23.8%で最多となった。
4. 貯めている共通ポイント、「楽天ポイント」がいずれも7割超えで最多
「貯めている共通ポイント（複数回答）」については、「携帯キャリア」、「携帯キャリア格安ブランド」共に「楽天ポイント」が74.8%、73.8%といずれも7割超えの最多となった。
次いで「携帯キャリア」では、「PayPayポイント」が55.4%、「Pontaポイント」が53.1%と続き、「携帯キャリア格安ブランド」では、「dポイント」が71.0%と、1位の「楽天ポイント」同様の7割超えを記録。次いで「PayPayポイント」の59.0%が続く結果となった。
5.共通ポイントを貯めている理由、「ポイントの使い道が豊富だから」が最多
「共通ポイントを貯めている理由」では、「ポイントの使い道が豊富だから」が、「携帯キャリア」、「携帯キャリア格安ブランド」共に最多で、それぞれ47.1%、47.6%を記録。また続く2位も「街の買い物でのポイント還元率が良いから」が43.2%、41.9%と同一理由が並んだ。
続く3位はそれぞれで変わり、「携帯キャリア」は「共通ポイントを貯められる携帯キャリアを使っている（いた）から」の35.3%、「携帯キャリア格安ブランド」は「ポイントが貯まるお店・サービスの数が多いから」の34.1%が続く結果となった。
なお、最新の「2025年 携帯キャリアランキング」では、【楽天モバイル】が3年連続4度目の総合1位を獲得。「携帯キャリア格安ブランド」では【povo】が初の総合1位を獲得している。
1-1．普段利用している決済サービス、「携帯キャリア」「携帯キャリア格安ブランド」共に「PayPay」が半数超え
「普段利用している決済サービス（複数回答）」は、「PayPay」が「携帯キャリア」、「携帯キャリア格安ブランド」共に最多となり、それぞれ55.8％、63.2％と半数超えを記録。次いで「普段貯めている共通ポイント（※）を貯められるクレジットカード」がそれぞれ46.5％、44.8％、「現金」がそれぞれ45.4％、42.0％といずれも4割超えで続き、「楽天ペイ」、「d払い」の順となった。
※共通ポイント：複数の企業や店舗が加盟している共通のポイントプログラム
1-2．キャリア×決済サービス別（携帯キャリア編）、「PayPay」が横断的に高い利用率
続いて、「携帯キャリア」利用者のキャリアと決済サービスを掛け合わせて集計したところ、「docomo（NTTドコモ）」では「d払い」が63.0%、「au（KDDI）」では「au PAY」が63.0%、「SoftBank（ソフトバンク）」では「PayPay」が82.6%、「楽天モバイル」では「楽天ペイ」が63.2%でそれぞれ最多となり、各社の自社・グループ系決済サービスがそれぞれ強みを見せたが、「PayPay」は、「SoftBank（ソフトバンク）」以外の3社でも4割以上が普段から使っていると回答、他の決済サービスよりも使用率が高いことがわかった。
1-3．キャリア×決済サービス別（携帯キャリア格安ブランド編）、「PayPay」が利用率最多、「LINEMO」は8割超え
一方、「携帯キャリア格安ブランド」利用者のキャリアと決済サービスの掛け合わせでは、いずれのブランドも「PayPay」が最多で、「ahamo」は62.3％、「povo」は55.5％を記録、さらに「LINEMO」は、利用率が80.8％と突出している。
なお、「ahamo」は、自社系サービス「d払い」が48.2％、「共通ポイントを貯められるクレジットカード」が44.0％と続き、「PayPay」がやや高い利用割合に。「povo」は、「共通ポイントを貯められるクレジットカード（49.1％）」、「現金（43.0％）」、「楽天ペイ（41.5％）」、「au PAY（33.5％）」と、複数の決済サービスが同程度と、分散して利用している傾向が見られた。
2-1．普段利用している金融サービス、「携帯キャリア」「携帯キャリア格安ブランド」共に「ゆうちょ銀行」が最多
「普段利用している金融サービス（複数選択）」については、「携帯キャリア」、「携帯キャリア格安ブランド」共に「ゆうちょ銀行」が最多で、それぞれ59.0%、56.2%となった。次いで「携帯キャリア」では、「地方銀行（34.1%）」、「楽天銀行（30.5%）」が続き、「携帯キャリア格安ブランド」では、「地方銀行」、「楽天銀行」が同率の28.9%、「三井住友銀行」が25.7%でこれに続いた。
2-2．「携帯キャリア」のキャリア×普段利用している金融サービス別、「楽天モバイル」は楽天経済圏が上位
「携帯キャリア」4社別に見ると、共通して「ゆうちょ銀行」が約6割で最も高い結果となった。次いで「docomo（NTTドコモ）」、「au（KDDI）」、
「SoftBank（ソフトバンク）」の3社は地方銀行、三菱UFJ銀行が続いたが、「楽天モバイル」は、「楽天銀行（53.6%）」、「楽天証券（30.9%）」が続き、楽天経済圏の強さがうかがえる結果となった。
3-1．支払いに設定しているクレジットカード、「楽天カード」「dカード」がいずれも上位に
「携帯料金の支払いに設定しているクレジットカード（単一回答）」については、「携帯キャリア」では「楽天カード」が最多の26.8％、次いで「dカード」が15.7％、「au PAYカード」の10.5%が続いた。
一方の「携帯キャリア格安ブランド」も、「楽天カード」、「dカード」の回答が多く同率の20.0％に。ただし、これに僅差で続いたのが「クレジットカードを設定していない」の19.8%と、クレジットカード設定していない層が全体の約2割程度いることがわかった。
3-2．キャリア×支払い設定しているクレジットカード別（携帯キャリア編）、「楽天モバイル」は自社提供カード利用率が約8割と最多
「携帯キャリア」利用者のキャリアと支払いに設定しているクレジットカードの掛け合わせでは、各キャリア共に自社・グループ系クレジットカードの利用率が高く、なかでも「楽天モバイル」は「楽天カード」が約8割の79.7％と、「docomo（NTTドコモ）（dカード50.2％）」、「au（KDDI）（au PAYカード43.2％）」、「SoftBank（ソフトバンク）（PayPayカード32.9％）」以上に自社・グループ系クレジットカードの利用率が高い結果となった。
3-3．キャリア×支払いに設定しているクレジットカード別（携帯キャリア格安ブランド編）、「LINEMO」利用者は「毎月の料金支払いにクレジットカードを設定していない」が最多に
一方、「携帯キャリア格安ブランド」利用者のキャリアと支払いに設定しているクレジットカードの掛け合わせでは、「ahamo」は「dカード」が28.4%、「povo」は「楽天カード」が27.1%で最多となったのに対し、「LINEMO」は「毎月の料金支払いにクレジットカードを設定していない」が23.8%で最多となった。
4. 貯めている共通ポイント、「楽天ポイント」がいずれも7割超えで最多
「貯めている共通ポイント（複数回答）」については、「携帯キャリア」、「携帯キャリア格安ブランド」共に「楽天ポイント」が74.8%、73.8%といずれも7割超えの最多となった。
次いで「携帯キャリア」では、「PayPayポイント」が55.4%、「Pontaポイント」が53.1%と続き、「携帯キャリア格安ブランド」では、「dポイント」が71.0%と、1位の「楽天ポイント」同様の7割超えを記録。次いで「PayPayポイント」の59.0%が続く結果となった。
5.共通ポイントを貯めている理由、「ポイントの使い道が豊富だから」が最多
「共通ポイントを貯めている理由」では、「ポイントの使い道が豊富だから」が、「携帯キャリア」、「携帯キャリア格安ブランド」共に最多で、それぞれ47.1%、47.6%を記録。また続く2位も「街の買い物でのポイント還元率が良いから」が43.2%、41.9%と同一理由が並んだ。
続く3位はそれぞれで変わり、「携帯キャリア」は「共通ポイントを貯められる携帯キャリアを使っている（いた）から」の35.3%、「携帯キャリア格安ブランド」は「ポイントが貯まるお店・サービスの数が多いから」の34.1%が続く結果となった。
なお、最新の「2025年 携帯キャリアランキング」では、【楽天モバイル】が3年連続4度目の総合1位を獲得。「携帯キャリア格安ブランド」では【povo】が初の総合1位を獲得している。