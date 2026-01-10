Samsungの次期「Galaxy S26」シリーズは価格が据え置かれると報じられたばかりでしたが、そこから一転して今度は少なくとも韓国では値上げされると報じられています。

↑韓国で値上げなら他の国でも？

Galaxy S26シリーズは、iPhone 17シリーズが価格を抑えたことで販売が好調な状況を受け、スペックを大幅に引き上げない代わりに、価格上昇も抑制されると見られていました。

しかし、韓国メディアのFMNewsは、部品価格が「急騰」している状況を背景に、韓国でのGalaxy S26シリーズ全モデルの値上げはほぼ確実だと報じています。

具体的には、Galaxy S26の標準モデル（ストレージ256GB）は4万4000ウォン〜8万8000ウォン（約4700〜9500円※）の値上げが検討されているとのこと。この値上げが実施されれば、Galaxy Sシリーズとしては2023年以来、初めての価格改定となります。

※1ウォン＝約0.1円で換算（2026年1月8日現在）

その一方、Samsungは「米国などの主要市場」では、前モデルと同じ価格に設定する可能性があるとも伝えられています。ただし、日本ではこれまで円安の影響を受けて価格が引き上げられてきた経緯があり、Galaxy S26シリーズでも韓国価格と連動して微増する可能性が高いと考えられます。

ここ最近、Galaxy S26シリーズの価格を巡り「値上げなし」「確実に値上げあり」といった報道が数日単位で入れ替わっており、情報が錯綜しています。著名リーカーのIce Universe氏も戸惑いを見せており、「まるでジェットコースターだ」と表現しています。

Breaking！

Latest from Korean media: The S26 price hike is now a "definite."

​Two days ago: No price hike for Galaxy S26.

Today: S26 is definitely getting more expensive.

​It’s a total rollercoaster. I honestly feel like the media is just drip-feeding these rumors to test the… pic.twitter.com/31nvNJhHDY — Ice Universe (@UniverseIce) January 5, 2026

今回の報道では、Galaxy S26シリーズの発表日は2月25日が検討されているとも伝えられています。この日付はこれまでの報道と一致。実際の発売はその後の3月になる見込みです。

