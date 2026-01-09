“レトロリカ”グッズたくさん♡大人向け「リカちゃん POP-UP STORE レトロパーティー」期間限定オープン

リカちゃんが初めて開催する大人向けのポップアップショップ「リカちゃん POP-UP STORE レトロパーティー in 渋谷」がハンズ渋谷店に期間限定オープンします。

1967年の誕生以来、夢や憧れを叶えながら、常に時代ごとの流行を取り入れてきたリカちゃん。今では、小さなお子さまだけでなく、「リカちゃん」とともに時代を歩み成長した大人の方たちにも愛される存在です。

そんなリカちゃんの大人向けポップアップショップでは、1967 年に発売された初代リカちゃんの復刻版である「レトロリカ」をモチーフとしたグッズが取り揃えられます。

「レトロリカ」のドールをそのままデザインに落とし込んだグッズはもちろんのこと、アナログ時代の漫画、アニメ、印刷物に深い憧憬を持ち、イラストレーターとして多方面で活躍する鈴木 旬 @tofuboyrecords による、懐かしさと新しさが共存するこのイベントのための描き下ろしイラストもグッズ化。

イラスト Tシャツ

マーガレット Tシャツ

ハンドタオル 全4種

ランチクロス 全2種

ラメアクリルキーホルダー 全4種

フラットポーチ

パタパタメモ 全2種

ミニクリアファイル ポストカード付

アクリルスタンド 全5種

キーホルダー 全5種

レターセット おとなっぽ

OKスタンプ みかんいろ

グッズ販売以外にも、大人に人気のキャラクターやブランドとコラボレーションしたリカちゃんの販売や、今回グッズデザインモチーフになったレトロリカのディスプレイ、初代リカちゃんのパッケージに入って撮影できるフォトスポットなど、レトロなリカちゃんの世界観を楽しめる内容となっています。

※本イベント限定ドールの販売はなし。

「リカちゃん POP-UP STORE レトロパーティー in 渋谷」は、2026年1月23日(金) 〜 2月22日(日)の期間、ハンズ渋谷店 B2Cフロアで期間限定開催されます。入場無料。

リカちゃん POP-UP STORE レトロパーティー in 渋谷

©︎ TOMY