中東のイランで先月から始まった抗議デモは8日までに全土に拡大し、人権団体によると死者は少なくとも45人となりました。現地ではインターネットも遮断されているということです。

ロイター通信は、8日夜に首都テヘランで撮影されたとされる映像を報じました。映像では路上に多くの人々が集まり、車などが燃やされている様子も映し出されています。イランでは先月、経済の悪化に抗議する集会が開かれたのをきっかけに抗議活動が激しくなり、イラン各地に広がっています。

鎮圧に乗り出した治安当局との衝突も相次いでいて、ノルウェーに拠点を置く人権団体によりますとこれまでに45人が死亡し、数百人がケガをしました。また2000人以上が拘束されたということです。さらに、国際的なインターネット監視団体は8日、イラン全土でインターネットが遮断されていると伝えました。当局が情報統制に乗り出しているものとみられます。

アメリカのトランプ大統領は8日に公開された保守系メディアのインタビューで、イラン当局がデモ隊を弾圧し犠牲者が増えれば、「激しく攻撃するつもりだ」と述べ、イラン政府を強くけん制しました。