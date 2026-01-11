この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【飲食業辞めた】「横領常習犯で…」牛丼チェーン新卒、クソ上司に当たり1年で退職。そして施工管理へ・・・【47人目】」と題した動画を公開。牛丼チェーンに新卒入社し1年弱で退職した23卒男性が登場し、その壮絶な社会人経験を語った。



動画に登場したのは、大学まで柔道に打ち込んでいたという体育会系の23卒男性。顧客から直接「ありがとう」と言われる点にやりがいを感じ、大手牛丼チェーン店に新卒で入社したという。当初は仕事に励んでいたが、ある上司との出会いをきっかけに退職を決意。その後、心機一転して施工管理の仕事に転職するも、わずか3ヶ月で再び退職することになったと明かした。



男性は「（1社目を辞めたのは）上司がクソすぎた」と率直に語る。尊敬していた店長が本社へ異動となり、後任としてやってきた新店長が問題の人物だった。当初は「いい人なんだな」と思っていたが、次第に化けの皮が剥がれていったという。



その店長は、勤務中に「パチンコ行ってくるわ」と店を抜け出したり、勤務時間を不正に登録して残業代を稼いだりするなどの問題行動を繰り返していた。さらに、会社支給のグルメカードを換金目的で質屋に売るという横領行為まで自慢げに話していたという。男性は「こんな頑張ってる人が評価されないんだったらいる意味ねえやと思って」と、退職を決意した心境を吐露。体育会系の環境で育った自身でさえ耐えられなかったという劣悪な職場環境が、1年での退職という決断につながったようだ。