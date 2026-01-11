この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルの切り抜き動画で「橋下徹さんや辻希美さんをほめたたえよう！多産の人を褒めたたえよう！」と題した動画を公開。日本の深刻な少子化問題に対し、多くの子供を持つ人々を社会全体で称賛すべきであるとの持論を展開した。



動画の冒頭で竹田氏は、自身も2人の子供の親であると前置きした上で、「結局ね子供2人だとまだ貢献できてないわけですよ」と発言。人口を維持するためには合計特殊出生率を2にする必要があるが、結婚しない人や子供を持たない選択をする人も含めて全体で考えると、各夫婦が3人の子供をもうける必要があると指摘。「3人子供をもうけるということで初めて人口に貢献していることになりますよね」と、人口貢献の具体的な基準を示した。



その上で、7人の子供がいる橋下徹氏や、5人の子供を持つ辻希美さんを「偉いですよ」「すごいんですよね」と称賛。特に辻さんについては、かつて母親としてのあり方を批判する声があったことに触れ、「母親としてどうだこうだなんてつまんない批判をしてた人いましたけども、今ほぼ全員黙ってるわけですよ」と述べ、5人の子供の母であるという事実が批判を封じ込めるほどの迫力を持つと語った。竹田氏は、「そういう貢献している人をちゃんと称えるべきだと思うんです」と繰り返し、子供を多く産み育てている人々への敬意と評価が社会に不足しているとの問題意識を示した。



最後に竹田氏は、自身の子育て経験を振り返り、「この世の中において子育てほど楽しいことはないんです」と断言。子育ての喜びを語り、子供を持つことの価値を訴えかける形で動画を締めくくった。