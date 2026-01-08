日本マクドナルド（東京都新宿区）が、今年も「スパイシーチキンマックナゲット黒胡椒（こしょう）ガーリック」を1月14日から期間限定で販売します。今年は2種類の期間限定ソース「やみつき旨にんにくソース」と「サワークリームタルタルソース」も登場します。

【写真】“太尊”眞栄田郷敦がそっくり？ 森田まさのり描きおろしビジュアルも！

2022年から毎年、販売されている「スパイシーチキンマックナゲット黒胡椒ガーリック」は、カリッと香ばしい衣とジューシーなチキンに、ホワイトペッパーや唐辛子の香辛料が加わっている上、粗びきブラックペッパーとガーリックの刺激が楽しめる一品。

「やみつき旨にんにくソース」は、すりごまの香ばしさに濃口しょうゆとニンニクの力強いうまみを重ねた、焼き肉のタレを彷彿とさせる和風ソース。隠し味としてソテーオニオンとゴマ油を加え、コクと深みのある味わい。「サワークリームタルタルソース」は、まろやかでクリーミーなサワークリームにガーリックのうまみを加え、ピクルスの爽やかな酸味がアクセントになった味わい。オニオンパウダーが隠し味になっています。

価格は「スパイシーチキンマックナゲット黒胡椒ガーリック」が290円〜（以下、税込み）、「やみつき旨にんにくソース」と「サワークリームタルタルソース」は各40円〜。いずれも2月中旬までの販売予定です。

また、漫画家・森田まさのりさんの人気漫画「ろくでなしBLUES」と初コラボした新テレビCM「今しかできねーこと」編が同月13日に放送を開始。新CMでは、俳優の眞栄田郷敦さんが、同漫画の主人公・前田太尊に扮して、仲間たちとともに「スパイシーチキンマックナゲット黒胡椒ガーリック」を豪快に楽しむ様子が見られます。