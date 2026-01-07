タレントの鈴木奈々さんは1月6日、自身のInstagramを更新。義理の姉とのツーショットを公開し、話題になっています。（サムネイル画像出典：鈴木奈々さん公式Instagramより）

タレントの鈴木奈々さんは1月6日、自身のInstagramを更新。義理の姉とのツーショットを公開しました。

【写真】鈴木奈々、美人義姉とのツーショット

「こんな奥さんなら速攻で帰宅しちゃうね」

鈴木さんは「写真は、お兄ちゃんのお嫁さんと　めちゃめちゃ仲良しだよー　2人の子供がいるギャルママです　お兄ちゃんともラブラブです」とつづり、1枚の写真を掲載しました。グレーのキャップとサングラスを身に着けた鈴木さんと、黒いトップスを着用した義姉のツーショットです。特に義姉はカジュアルな装いながらスタイルのよさが伝わってきます。

この投稿にファンからは、「ななちゃん可愛い」「お義姉さんもお綺麗ですね」「スタイル良すぎます」「お美しい!! こんな奥さんなら速攻で帰宅しちゃうね」「お兄さんのお嫁さん美人ですね」との声が寄せられました。

義姉とのショットはほかにも

5日にも義姉とのプライベートショットを披露していた鈴木さん。一緒に美容室へ行ったようで「2人とも顔まわりにレイヤーいれたよー」ともコメントしています。また、義姉の美しい横顔が印象的なショットも公開されていました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)