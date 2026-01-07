【WWE】RAW（1月5日・日本時間6日／ニューヨーク・ブルックリン）

【映像】縦1回転の華麗な受け身 驚異の身体能力

これぞ「天才」と称される所以か。天才的な日本人女子レスラーのイヨ・スカイが、試合中に見せた驚愕の受け身に会場が騒然となった。トップロープにくくられ、コーナーから放たれた強烈なフットスタンプを背中に浴びながら、その衝撃を逃がすかのように宙を1回転。そのあまりに軽やかな身のこなしにも「受け身エグすぎる」と驚きの声が殺到した。

WWE女子タッグ王座戦でイヨと因縁深いカイリ・セインが壮絶な攻防を繰り広げた。試合中盤、カイリがイヨをロープにくくりつけるという非情な策に出ると、そのままトップコーナーへ。爆弾を抱えたイヨの腰を目掛け、全体重を乗せたダイビング・フットスタンプを突き刺した。

絶体絶命の瞬間だったが、直後に驚きの光景が広がる。まともに被弾したイヨは、ロープの反動を巧みに利用して「ぴよーん」と跳ね返ると、そのまま空中で綺麗に縦1回転。痛めた腰を押さえながらも、見事な受け身を見せたのだ。

このバウンドの仕方も含めた芸術的な受け身、イヨの驚異的な身体能力に視聴者からは「受け身うま」「派手に受けるね」といった絶賛のコメントが並んだ。（ABEMA／WWE『RAW』）