アラフィフ世代向けのプチプラファッション情報を発信するゆかりん氏が、「【しまむら】1,490円に見えない上品さ…ポイントはアレを足すこと 見つけたら即確保して！高見えコーデの天才ニットとコーデ紹介します」と題した動画を公開しました。今回はしまむらで見つけた、着回し力抜群の高見えニットを紹介しています。



動画で紹介されたのは、しまむらのブランド「LinoLuce」から販売されている「ソウバリボートネックPO」。価格は税込み1,639円(本体1,490円)というプチプラながら、上品に見えるデザインが特徴です。ゆかりん氏は、このニットがカジュアルになりすぎない理由として、絶妙な開きのボートネックと、目が細かく滑らかなニット地を挙げています。また、洗濯機で洗えるマシンウォッシャブル仕様で、静電気防止機能も付いている点も実用的なポイントです。



動画の後半では、このニットを使った2パターンのコーディネートを提案。一つ目は、ニットスカートとスカーフを合わせたきれいめなスタイル。二つ目は、デニムにボーダー柄のカーディガンを肩掛けしたカジュアルなスタイルです。シンプルなアイテムだからこそ、合わせる小物で印象が大きく変わることを解説しています。



ベーシックでありながら上品さを演出できるこのニットは、日々のコーディネートを考える上で参考になりそうです。気になる方は、しまむらの店舗で探してみてはいかがでしょうか。