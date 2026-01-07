NBAブルズは7日、パリ五輪バスケットボール男子日本代表の河村勇輝（24）と再び2WAY契約したことを公式発表した。河村は同日、自身のインスタグラムでも報告した。

昨季終了後、制限なし完全FAとなった河村は、ブルズのサマーリーグに参加。最終戦となったジャズ戦では、途中出場ながら20得点10アシストの大活躍。絶品アシストを連発でファンを大熱狂させた。サマーリーグでは全5戦終えて、平均23.9分出場で10.2得点、6.2アシスト。2度のダブルダブルを達成し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った。

しかしプレシーズンマッチ中に右足を負傷。その影響で昨年10月17日（同18日）にブルズが契約解除を発表した。その後は、ブルズのトレーニング施設でリハビリしている姿が確認されていた。

自身のインスタグラムで「また機会を与えてくれた @chicagobulls」とつづり始めた。

「リハビリは簡単ではありませんでしたが、ファンの前でプレーすることにとても興奮しています。皆さんの応援とサポートに心から感謝します」とブルズと再契約を報告した。