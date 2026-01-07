伊藤匠二冠、自身2度目の王位リーグ入り決定！藤井聡太王位への挑戦権争う12名の顔ぶれ出そろう／将棋・王位戦予選
将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦予選5組決勝が1月6日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）が増田康宏八段（28）に116手で勝利。伊藤二冠が挑戦者決定リーグ入りを決めた。
ABEMAでテキスト解説を務めた大平武洋六段（48）は、「全体的に後手（伊藤二冠）が押していた将棋だと思いますが、自陣に竜を引きつけてからの粘りは素晴らしかったと思います。結果的には増田八段の銀打ちの勝負手に上手く対応して後手が勝ちになりました」と総括した。
この結果、伊藤二冠の第63期以来4年ぶり2度目の王位リーグ入りが決定。今期の藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権は、シード（前期紅白リーグ上位各2人）の永瀬拓矢九段（33）、佐々木勇気八段（31）、佐々木大地七段（30）、古賀悠聖六段（25）のほか、予選突破の伊藤二冠、王位経験者の羽生善治九段（55）と菅井竜也八段（33）のほか、阿部光瑠七段（31）、服部慎一郎七段（26）、藤本渚七段（20）、杉本和陽六段（34）、齊藤優希四段（29）の12名で争われる。
（ABEMA/将棋チャンネルより）