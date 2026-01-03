マクドナルド×「ドラゴンクエスト」コラボのドラクエバーガーが本日より期間限定発売スライムが描かれたマックフィズも販売
【マクドナルド×「ドラゴンクエスト」コラボメニュー】 1月7日～ 発売
日本マクドナルドは、「ドラゴンクエスト」とコラボレーションした期間限定コラボメニューを本日1月7日より販売する。
今回は「ドラクエバーガー」として「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」、「ホットチリ＆タルタルチキン」、「チーズダブルてりやき」が販売。これらは作中のモンスターたちをデザインしたパッケージが採用される。また、スライムの鮮やかな青色をイメージした「マックフィズ／マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味」も提供され、全5種類のメニューが期間限定で楽しめる。
販売期間は2月上旬までを予定しており、「マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味」については開店より提供され、ほかのメニューは各日10時30分より提供が開始となる。【ドラクエバーガー「ドラクエバーガー誕生」篇30秒】
マクドナルド×「ドラゴンクエスト」コラボメニュー
ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ
価格： 560円～（単品）
860円～（バリューセット）
ホットチリ＆タルタルチキン
価格： 490円～（単品）
790円～（バリューセット）
チーズダブルてりやき
価格： 540円～（単品）
840円～（バリューセット）
マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味
価格： 300円～（単品）
バリューセット＋50円
マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味
価格： 380円～（単品）
バリューセット＋70円
