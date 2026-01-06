お笑いタレント今田耕司（59）が、2日放送のフジテレビ系「さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP」に出演。明石家さんま（70）をいじる場面があった。

さんまの自宅に見立てたセットに芸能人が代わる代わる登場する同番組。今田はちゃんみなの次に登場し、さんまと3人でトークを繰り広げた。

今田は、ちゃんみなに対し「メンタルなんか絶対ケアしてもらったらあかんで。びっくりしたわ！誰に相談してるねんと思って！」と、セット裏で聞いていたちゃんみなの「さんまさんにメンタルケアしてほしい」発言を蒸し返し。

2人が大爆笑の中「メンタルぶち壊す人ですよ！」と追い打ち。「治療中の人がテレビ見たらあかんって言われて、さんまさんが出てるやつ。（ナインティナイン）岡村がそれで見れなかったっすもんね？医者に止められたんやから」と振ると、さんまは「医者が作ったテスト用紙に俺が載ってるねん。俺の挿絵で“この人のテレビは見れない”はい・いいえで。本人に苦情言うたことある」とぶっちゃけた。

これにちゃんみなは「えぇっ、ちゃんとだ…」とポソリ。今田は「そう！ちゃんとなのよ！だからダメダメ」と改めて助言した。

岡村隆史は2010年に突如活動を休止。その後、ラジオや著書などで、うつ病による長期療養であったことが明かしている。