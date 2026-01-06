¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¡×¤¬¸ýÊÊ¤Î45ºÐ¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¾å»Ê¡É¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡Ä¡£²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»ÙÇÛÍß¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤¦¤±¤É¡×¡Ö»ä¤À¤±¤ÏÌ£Êý¤À¤è¡×¡£¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
µ¤¤Å¤±¤Ð¤½¤Î¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÁêÃÌ¤â·èÃÇ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤·¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤Ï¡È¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Áàºî¡×¤ò¹Ô¤¦¿Í¤ò¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
É½¸þ¤¤ÏÁ±¿Í¤Ç¡¢Î¢¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î´¶¾ð¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¡¦¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¿¯¿©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁê¼ê¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¹½¿Þ¤òºî¤ë¡£ÉÔ°Â¤äºá°´¶¤ÇÆ°¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¡ÈÁà¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤Èµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¿ÆÀÚ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢Î¢¤Ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶¾ð¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤¸¤ï¤¸¤ïÁà¤ë¡È¸«¤¨¤Ê¤¤»ÙÇÛ¼Ô¡É¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÌñ²ð¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï°Õ³°¤È¿È¶á¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¾å»Ê¤«¤é¤Î¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤¬¡¢¼Â¤Ï»ÙÇÛ¤Î¥µ¥¤¥ó¡©
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉô½ð¤Ë¤Ï¡È¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¾å»Ê¡É¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê45ºÐ¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¡È¼«Ê¬¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¿Í¡É¤Ë¤·¤«¸þ¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£»È¤¨¤ëÉô²¼¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Ê¤Î¤Ë¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Éô²¼¤Ë¤Ï¡¢ÂÖÅÙ¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ïº´Æ£ÎÜ°á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦28ºÐ¡¿»öÌ³¿¦¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Ãí°Õ¤Î»ÅÊý¤¬·ùÌ£¤Ã¤Ý¤¤¡£»ä¤Î¥ß¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤ÎÅÁÃ£ÉÔÂ¤Ç¤â¡ØËÍ¤Ï²¿ÅÙ¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¬¿¡¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Àâ¶µ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ø·¯¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤¬É½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¤ë¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÉþÁõ¤âÇÉ¼ê¤À¡Ù¤È¤«¿Í³Ê¤ä¸«¤¿ÌÜ¤âÈÝÄê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤áÂ©¤òÂç¤²¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÌµ»ë¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£ÅþÄì¡¢Âç¿Í¤ÎÂÖÅÙ¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¼¡Âè¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤Îµ»ö¤Ç¡È¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ç¥¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¾å»Ê¤Î»ÙÇÛÍß¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¾¯¤·¸ÆµÛ¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å»Ê¤À¤«¤éµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Ê¤¤ã¤È¤«¡¢Âº·É¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸«Äê¤á¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥ä¥Ð¤¤¾å»Ê¤È¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£Ã¸¡¹¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¼é¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¢¡Í§Ã£¤Ç¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª¡ÈÌ£Êý¡É¤Î´é¤ò¤·¤¿¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼
¿¦¾ì¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ï¤¤¤ë¡È¶õµ¤¤Ç»ÙÇÛ¤¹¤ë¾å»Ê¡É¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï»Å»ö¤À¤±¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤·Á¤Ç¡¢Í§¿Í¤Î´é¤ò¤·¤Æ¿´¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¡È¿È¶á¤¹¤®¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸»þÂå¤«¤é½½Ç¯°Ê¾åÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ëÍ§¿Í¡¦B»Ò¤µ¤ó¡£µÈÅÄÈþÊæ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦34ºÐ¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢Èà½÷¤ò¡ÈÌ£Êý¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖB»Ò¤Ï¤¤¤Ä¤â·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤¦¤±¤É¡Ù¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î°¸ý¤ò»ä¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ß¤ó¤ÊÉ½¤Ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢Î¢¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À»ä°Ê¾å¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¤½¤Î¿ÆÀÚ¤Ï¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¿ª¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¬Á´°÷Å¨¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢B»Ò¼«¿È¤ÎÉÔËþ¤ò¡ÈÃ¯¤«¤Î¸ÀÍÕ¡É¤È¤·¤Æ»ä¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µ÷Î¥¤òÃÖ¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢B»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ï°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¤Þ¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÃí°Õ¤·¤¿¤è¡Ù¡Ø¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âºï½ü¤µ¤»¤¿¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¡Ù¡Ø±¢¤Ç¤³¤½¤³¤½¤È¤«¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬±¢¼¾¤À¤è¤Í¡Ù¤È¡¢¼¡¡¹¤ÈÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
