¡¡½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê28¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¤ËÅçº¬¸©¤Çµ¯¤¤¿¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¡¢¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó10¥¥í¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6¡¦2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ä»¼è¸©¤ÎÊÆ»Ò»Ô½Ð¿È¤Î»³ËÜ¤Ï¡ÖÅçº¬¡¢Ä»¼è¤Î³§ÍÍÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¤¹¤´¤¯ÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£°¦¸¤¤òÊú¤¯¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¼Â²È¤ËÈô¤ó¤Çµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥Ó¤¿¤Á¤âÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿´ÇÛ¤ÎÏ¢Íí¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶á½ê¤ÎÊý¤òÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£