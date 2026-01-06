¡ÖMOW¡Ê¥â¥¦¡Ë¡×¤¬¡È½é¤á¤Æ¡É¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¥³¥é¥Ü¡¡¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡õ¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¿¹±ÊÆý¶È¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ØMOW¡Ê¥â¥¦¡Ë¥ê¥Ã¥Á¥Á¥ç¥³¡õ¥ß¥ë¥¯¡Ù¡ØMOW¡Ê¥â¥¦¡ËÎýÆý¤¤¤Á¤´¡Ù¤ò12Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØMOW¡Ê¥â¥¦¡ËÎýÆý¤¤¤Á¤´¡Ù
¡¡¡ÖMOW¡Ê¥â¥¦¡Ë¡×¤Ï¡¢Æý¤Î¡È¥³¥¯¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÁÇºà¤¬»ý¤Ä¡È¸ÄÀ¤¢¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤ò³è¤«¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¡£ÁÇºà¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡È¥é¥Ù¥ë¥¯¥ê¡¼¥ó½èÊý¡É¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Çº®¤¶¤ê¹ç¤¦¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥¥á¤ÎºÙ¤«¤¤¥¢¥¤¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¡ÈÄã²¹µÞÂ®Åà·ëÀ½Ë¡¡É¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡È½é¤á¤Æ¡É¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¡×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ØMOW¡Ê¥â¥¦¡Ë¥ê¥Ã¥Á¥Á¥ç¥³¡õ¥ß¥ë¥¯¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡×¤Ç2020Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¤¬¡¢¡ØMOW¡Ê¥â¥¦¡ËÎýÆý¤¤¤Á¤´¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç1·î18Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼3¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
