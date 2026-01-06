チャンネル登録者数46万超のYouTuber、「アンドロイドのお姉さん」として活動するSAORIさんが、2026年1月2日に自身のチャンネル「散歩するアンドロイド」を更新。「実は去年から移住を始めました」と明かした。

「意気投合しちゃって、彼の家に一緒に住むことに」

SAORIさんはYouTubeで、「実は去年から移住を始めました」と切り出し、ギリシャに1年ほど住むことを明かした。YouTubeの撮影とプライベートを含めて、ギリシャには4回訪れているという。「人がとてもやさしくて、ウェルカミングな国で、猫がいたるところにもいるっていう。私にとっては、夢のような国なんですけど」とSAORIさん。

さらに、ギリシャを選んだ理由には「実は私、ギリシャ人の彼氏ができたのです」。YouTubeの撮影で同国を訪れた際に宿泊したホテルのオーナーと25年6月に再会し、「なんだか意気投合しちゃって、彼の家に一緒に住むことになりました」と明かした。

「ここまでホントにとんとん拍子で進んできたんで、私自身びっくりしてるんですけど」

なお、今後は「彼ももしかしたら動画に登場するかも」として、「温かい目で見てくれたらいいかなと思います」と呼びかけた。

コメント欄には「海外移住は大変な決断ですが、末永くお幸せに！ 遠い日本から配信を楽しみにしております」「旅行と違って移住では予期せぬトラブルがあるとは思いますが、お2人で楽しくお幸せに過ごして欲しいです」「変に隠さず、フェイドアウトもせず、オープンに共有できるところがいいですね！」「彼と楽しく過ごすギリシャ編を楽しみにしています！」などと書き込まれている。