「マスコミもノーマーク」長澤まさみが年上映画監督と“元旦婚”　仕事現場で表れていた「異変」

個性派俳優とイケメン俳優とのウワサも……

年明け早々のビッグニュースに騒然となった。

１月１日に女優の長澤まさみ（38）が、映画監督・福永壮志氏（43）との結婚を電撃発表した。

長澤は所属事務所を通して

〈お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています〉

と直筆サイン入りで記した。

お相手の福永氏は初長編映画『リベリアの白い血』がロサンゼルス映画祭で最優秀作品賞を受賞。エミー賞で史上最多18部門を受賞した作品『SHOGUN 将軍』でも第７話の監督を務めた。映画関係者によると

「主に英語圏で活躍している気鋭の監督です。緻密で丹念な仕事ぶりで評価は高いです」

という。

長澤の結婚は芸能マスコミもノーマークだった。

過去には嵐の二宮和也や俳優の伊勢谷友介らと交際が報じられたことはあったが、ここ10年間は浮いたウワサ自体皆無だった。長澤を知るテレビ局関係者の話。

「長澤さんは外見よりも、年齢問わず“才能”に惹かれるタイプ。まとっている雰囲気が他とは違う男性や、博識で彼女が知らない世界を知っている人に興味を持つんですよね。ずいぶん前の話ですが、ふた回り近く違う個性派俳優との“関係”が怪しまれたことがありました。まさに彼は独特な感性を持つ人でした」

この話には続きがある。その年配俳優との関係がウワサされているときに、別のイケメン俳優が長澤に好意を持っていたそうだが、長澤は見向きもしなかったという。

監督やプロデューサーと納得いくまでディスカッション

「その俳優は好感度上位で、現在も複数のCMを抱える超売れっ子。プライベートでも気さくで、女性にやさしい。はた目から見たら、若干危険な香りのする年配俳優より、断然そっちのイケメン俳優が“正解”だと思っていた。しかし彼女はそれが物足りなかったのでしょうね」（同・テレビ局関係者）

長澤は1999年度の『第５回 東宝シンデレラオーディション』で史上最年少12歳でのグランプリに選ばれ、’00年公開の映画『クロスファイア』でデビュー。芸歴は今年で26年目。公私ともにさまざまなことを経験して、“今”がある。

「20代の頃は好奇心旺盛といった感じでした。’14年６月に停車中のタクシーの前にカニのように両手両足を広げて立ちふさがる写真をSNSに上げてプチ炎上したことがありましたが、当時は無邪気でノリも軽かった」（女性誌記者）

それがこのところの長澤には“異変”が見られるという。彼女をよく知る芸能プロ幹部は、本サイトの取材にこう話す。

「台本を深く読み込むのはもちろんのこと、疑問に感じたことや、もっと理解を深めたい時は監督やプロデューサーと納得いくまでディスカッションする。女優として、いよいよ円熟期に入ったな、という印象です」

長澤の真骨頂は舞台にあると言っていい。ドラマや映画などに比べて地味な印象はぬぐえないが、短期間の稽古、お客を前にした芝居はごまかしが利かない。ギャラの面でもネットフリックスのような海外資本の作品に比べ格安。それでも実力派俳優であればあるほど、舞台の緊張感を役者の“原点”と位置付け、大事にしている人は多い。

長澤もその一人で一昨年は嵐・松本潤らと『正三角関係』（演出・野田秀樹）に出演し、英ロンドン公演も経験。昨年は４月に森山未來とダブル主演の『おどる夫婦』に臨んだ。前出の芸能プロ幹部が続ける。

「舞台はセリフこそ同じでも、日を追うごとに“変化”していくもの。長澤さんはその日の舞台で気づいたことをメンバーと共有し、ブラッシュアップしていました。プロ意識の高さに感心したのを覚えています」

今回、世界で活躍する福永監督との結婚が明らかになったが、その芸能プロ幹部は

「長澤さんの変化を見ると、なんというか、腑に落ちた感じはしました」

と話す。

福永監督との結婚を機に、’26年は海外挑戦もウワサされる長澤。女優としてさらなる飛躍を遂げそうだ――。