パンパンに膨張したNintendo SwitchのバッテリーがSNS上で大きな注目を集めている。



「Switchが修理から帰ってきました！ピカピカ バッテリー膨張による破損パーツを一通り交換で代金は5747円。 前回質問が多かった使い方ですが、ほぼドックに差しっぱなしの据え置き機として4000時間位起動しました。大半がスプラです。 何かの参考になればっ」とその模様を紹介したのはイラストレーターのクロサワテツさん（@fatqueen_info）。



ボディーが倍ほどに膨れ上がり、内部が露出してしまったNintendo Switch。据置型、携帯型、両方の特性を兼ね備えたゲーム機として、2017年の発売以来、多くの人に利用されている機器だけあってそのインパクトは大きい。



クロサワさんにお話を聞いた。



ーー膨らみに気付いた経緯は？



クロサワ：Switch2を購入し、交換設置している時にケースが裂ける程バッテリーが膨張しているていることに気がつきました。その前にも2〜3年前に若干膨らんでいるのを確認しています。



ーー修理は任天堂に依頼されたのでしょうか？



クロサワ：任天堂サポートセンターにお願いしました。4日程で戻ってきています。



ーー今後の対策は？



クロサワ：Switch2にはフル充電を避ける設定があるのでそれはオンにしています。ただバッテリーの膨張は仕様で安全性に問題はないと任天堂からの見解が出ているので、気にしすぎてもしかたがないかなと思っています。



ーー投稿に大きな反響がありました。



クロサワ：Switchのバッテリーが膨らむのは時々聞くのでそんなに珍しくないだろうと思っていたんですが、予想以上に興味を持たれ驚きました。同じように膨らんでいるSwitchを所持してる人も散見され、私のツイートを見て修理に出そうと言っている人もいたので、多少でも情報が共有できてよかったなと。



SNSユーザー達から



「ドッグの差しっぱでの使用もバッテリの負荷が高いと聞きますよね。けれど色々と無事で良き良き 」

「おおー！ 気になってたので嬉しいです！ ありがとうございます やはり、任天堂は破格の対応ですね 私もSwitch2を手に入れたばかりなので、バッテリーのことは気にかけながら使いたいと思います！」

「うちも発売日から使い続けてたSwitchのバッテリーが秒で放電仕切っちゃうようになってバッテリー交換依頼したら、基盤壊れてるとかで新品が届いた 1万円位だったけどまさか新品とは！ ユーザーやWiFi設定なんかも全部移行しててくれてマジ歓喜 ´-」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



製造元の任天堂のホームページではNintendo Switchのバッテリー膨張について「リチウムイオン電池の特性上、経年劣化や充電を繰り返すことでバッテリーが膨らむ場合があります。これは故障や異常ではありません。安全性に問題はありませんのでご安心ください」とし、バッテリーの交換方法を案内している。ユーザーの方はぜひ参考にしていただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）