ºòÇ¯¡Ö2025Ç¯¡×¤Ï°ú¤Â³¤¤¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï°ÙÂØÊÑÆ°¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö±ß°Â¡×¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¤µ¤é¤ËÂ³¤¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¹âÀÇ½¤Ê¹â²Á³ÊÂÓÀ½ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë²Á³Ê¹âÆ¤¬¾ïºß²½¤·¡¢NTT¥É¥³¥â¤äKDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMNO¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ä³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÇ¯Ëö¤Î12·î¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¶¥ÁèÂ¥¿ÊË¡¡×¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡×¡Ë¤â»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇNTT¥É¥³¥â¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âau Starlink Direct¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËStarlink¤Î±ÒÀ±¤ÈÄ¾ÀÜÄÌ¿®¤Ç¤¤ë·ÈÂÓ°ÜÆ°ÃÏµå¶É¤ÎÌµÀþ¶ÉÌÈµö¡ÊÊñ³çÌÈµö¡Ë¤ò2025Ç¯¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤â¤Ë2026Ç¯4·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¾¦ÍÑ²½¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤âAST SpaceMobile¤È¶¦Æ±¤Ç±ÒÀ±¤È·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥Ö¥í¡¼¥É¥Ð¥ó¥ÉÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç2026Ç¯Æâ¤ËÄó¶¡¤ò¤á¤¶¤¹·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2026Ç¯¤Ë¤Þ¤¿¤Û¤Ü²£ÊÂ¤Ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö2026Ç¯¡×¤Ë³Æ·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö²ñ¼Ò¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¤Å¤â¤ê¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï³Æ¼Ò¤Î¿·Ç¯¤Î°§»¢¡¢Ç¯Æ¬½ê´¶¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢º£²ó¤ÏNTT¥É¥³¥â¤äKDDI¡Êau¡¦UQ mobile¡¦povo¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÊSoftBank¡¦Y!mobile¡¦LINEMO¡Ë¡¢³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡Ê°Ê²¼¡¢IIJ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÇ¯Æ¬½ê´¶¤äÇ¯Æ¬°§»¢¤Ê¤É¤ò°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãNTT¥É¥³¥â¡ä
Ç¯Æ¬½ê´¶
2026Ç¯1·î1Æü
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
Á°ÅÄ µÁ¹¸
¶à¤ó¤Ç¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¿¾ï¼±¤ä»º¶È¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢µÞÂ®¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ»½Ñ³×¿·¤¬¼Ò²ñ¤ä»º¶È¹½Â¤¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢NTT¥É¥³¥â¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼è¤ê´¬¤¯»ö¶È´Ä¶¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¶âÍ»¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤à·ÐºÑ·÷Á´ÂÎ¤Ç¤Î¶¥Áè¤¬°ìÁØ·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¤¤¤«¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¡¿Í»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢AI¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢¼Ò²ñ¤ä»º¶È¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È´Ä¶¤Î¤â¤È¡¢»ä¤¿¤ÁNTT¥É¥³¥â¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òºöÄê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¡Ö¾ÍèÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÑ³×¤ÎÇ¯¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢NTT¥É¥³¥â¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¢¤½¤·¤ÆNTT¥É¥³¥â¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º4¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þµ¯ÅÀ¤Î»ö¶È±¿±Ä¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÄÌ¿®¤ò³Ë¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢ÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¼Â¤ò·ë¤ÖÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÐºö¼êË¡¤ÎÂ¿³Ñ²½¤äAI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬²½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤5G´ðÃÏ¶É¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎÁõÃÖ¤äµ¡Ç½¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¹¹¤Ê¤ë²þÁ±¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉÊ¼Á¥ì¥Ù¥ë¤Ø¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÄÌ¿®¤Î³ÎÊÝ¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤ó¤·¤ó¡¦°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Å¤¯¤ê¤È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¡¢Ì¤Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤ëÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÊÑ³×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯2·î¤«¤é¤ÏÆÃÅµÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¡ÖLemino¡×¡Öd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡×¤ò²Ã¤¨¡ÖDAZN for docomo¡×¡ÖNBA docomo¡×¤È¹ç¤ï¤»¤¿4¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤éºÇÂç2¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÊ¬Ìî¤Ç¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒWOWOW¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÄ¶Âçºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤¬¡ÖLemino¡×¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥ÕÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¡Öd¥«¡¼¥É PLATINUM¡×¤¬Äó¶¡³«»Ï¤«¤éÌó11¤«·î¤Ç100Ëü·ÀÌó¤òÆÍÇË¡¢¤Þ¤¿¡Ö¥É¥³¥â¤Ç¤ó¤¡×¤â100Ëü·ÀÌó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶âÍ»Ê¬Ìî¡¢¥¤¥¨¥Ê¥«Ê¬Ìî¤¬Ãå¼Â¤Ë¹¤¬¤ê¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥É¥³¥â¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¤ä¡¢ÃÏ°è¤Ç¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¿·¼ÒÌ¾¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ö¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¤¬º£Ç¯8·î¤Ë¤¤¤è¤¤¤è»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥³¥â¤Î¤â¤Ä£±²¯¿Í¤òÄ¶¤¹²ñ°÷´ðÈ×¡¢¡Ö¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¤ÎºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÊØÍø¤µ¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¤·¤¿UI/UX¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¹â¤¤ÀìÌçÀ¤Î´ó¤êÅº¤¦ÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¤¯¤é¤·¤È¶âÍ»¤Î¶ÌÜ¤Î¤Ê¤¤Ì¤Íè¡×¤Ø¸þ¤±¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öd NEOBANK ¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¤ËÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥ÕÎÎ°è¤Î³È½¼¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¤Þ¤¿¡¢Ë¡¿Í»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢AI¡¢IoT¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëBPO¡¢ÃÏ°è¡¦Ãæ¾®´ë¶ÈDX¤È¸À¤Ã¤¿½ÅÅÀÎÎ°è¤¬À®Ä¹¤·¡¢NTT¥É¥³¥â¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤ AI-Centric ICT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¹½ÁÛ¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î»º¶È¤ÈÃÏ°è¤ÎDX¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏAI¤ÇNTT¥É¥³¥â¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ëAI¤ä¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó°Æ¤¹¤ëAI¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¶ÈÌ³¤ò¼«Î§Åª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëAI¤Ê¤É¡¢NTT¥É¥³¥â¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡ÈAI¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¦AI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
NTT¥É¥³¥â¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯¤â¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þµ¯ÅÀ¤Î»ö¶È±¿±Ä¡×¤Î¤â¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¿Í´ÖÎÏ¤Ç¿·¤·¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß¡¢¿´ÍÙ¤ë²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ç¡¢À¤³¦¤òË¤«¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ë¡£¡×¤Î¼Â¸½¤Ø¸þ¤±¡¢¥°¥ë¡¼¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆË¤«¤Ê°ìÇ¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ§Ç°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Ç¯Æ¬¤Î¤´°§»¢¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ãKDDI¡ä
Ç¯Æ¬½ê´¶
2026Ç¯1·î1Æü
KDDI³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ¾¾ÅÄ¹ÀÏ©
2026Ç¯¤ÎÇ¯Æ¬¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¶à¤ó¤Ç¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Ï¡¢4·î¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤°ÊÍè¡¢ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤È¤·¤Æ¡ÖÌ´Ãæ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¡×¤ò·Ç¤²¡¢±ÒÀ±¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau Starlink Direct¡×¤Î³«»Ï¤ä¥ê¥¢¥ë¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡ÖReal¡ßTech LAWSON¡×¤Î³«¶È¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò»ö¶È¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÄÌ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Opensignal¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ´¶¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ç¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö5G¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ5G¤ÎÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤¬À¤³¦É¾²ÁNo.1¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢KDDI¤È¤·¤ÆÈ¯Â25¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤Ø¤ÎËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤äÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¤Î½ÐÅ¸¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ´¶²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¡¦¿Ê²½¤µ¤»¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ê¤É¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤ÎÄ¹´ü²½¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î¿¼¹ï²½¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸À®AI¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¶õ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤È¥ê¥¹¥¯¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¼Ò²ñ¡¦»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ä¾ðÊóÁàºî¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¾å¤Ç¡Ö¶¼°Ò¡×¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë°ìÊý¡¢Ä©Àï¤Î¡Öµ¡²ñ¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤òÆÉ¤ß¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¯·Þ¤¨¤¿2026Ç¯¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹¡ÖÃæ´ü·Ð±ÄÀïÎ¬¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ÎÎò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢AI¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬À¸³è¤Ë¿¼¤¯ÍÏ¤±¹þ¤à»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ê¥¢¥ë¤Î²¹¤«¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÃÏ°è¤ä¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÎØ¿·ËÜ¼Ò¤òÂç¤¤¤Ê¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î¼Â¸³¾ì¡×¤È¸«Î©¤Æ¡¢Ìó13,000Ì¾¤ÎKDDI¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷¤ò¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤Ë¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ä¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤Î³¹¤äÊë¤é¤·¤Ë¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤È¤Ê¤ëÄÌ¿®´ðÈ×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¾¦ÉÊÎÏ¤òËá¤¾å¤²¡¢¶¥Áè¤Î¸»Àô¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶âÍ»»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶âÍø¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶ä¹Ôµ¡Ç½¤òÃæ³Ë¤ËÄÌ¿®¤È¶âÍ»¤ÎÍ»¹ç¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê²ÁÃÍ¤äÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ä©Àï¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë±þ±ç¤·¾Î¤¨¹ç¤¦É÷ÅÚ¤ò¾úÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢KDDI VISION 2030¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤°¥Á¥«¥é¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢Ã¯¤â¤¬»×¤¤¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢KDDI¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤è¤Ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÆ»¶Ú¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸µÆü¤«¤é¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»°ÂÀÏº¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¿·ºîCM¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö´¶Æ°¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Õ¤ÈÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î´é¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¶¦Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×µ¤»ý¤Á¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤ò¾ð½ïÅª¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÅö¼Ò¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤°¥Á¥«¥é¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢»×¤¤¤ä´ê¤¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¡¢¡Ö¤È¤É¤±¡¢¤¼¤ó¤Ö¡£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°ÂÀÏº¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î90ÉÃ±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜÇ¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ã¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ähttps://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2026/20260101_01/
Ç¯Æ¬½ê´¶
2026Ç¯1·î
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó CEO
µÜÀî ½á°ì
¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¡2025Ç¯¤ÏAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î¿Ê²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¡ÖAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉáµÚ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤À1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤éÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Þ¤ÇAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇÆü¾ïÅª¤ËAI¤¬»È¤ï¤ì¤ë»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖAI¶¦Â¸¼Ò²ñ¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á´¼Ò°÷¤¬Æü¾ï¶ÈÌ³¤ÇAI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Î´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤òÊÑ³×¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢2026Ç¯¤ÎÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤ÎÅ°Äì¤È´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¥Ä¡¼¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ë¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é¤ä³èÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀ°È÷¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À·ë²Ì¡¢Á´¼Ò¤Ç250Ëü¤òÄ¶¤¨¤ëAI ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÒÆâ¤Ø¤ÎAI¤Î¿»Æ©¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤ß¡¢¶ÈÌ³¤ÇAI¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤¬ºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ëÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ä¶ÈÍø±×1Ãû±ß¤ÎÃ£À®¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ»ö¶È¤Ï¡¢¡È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡É¡È¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¡É¤È¤â¤Ë½çÄ´¤ÇÁý¼ýÁý±×´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2·å¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Gen-AX¤Ë¤è¤ëAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖX-Ghost¡Ê¥¯¥í¥¹¥´¡¼¥¹¥È¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤ÎAX¡ÊAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤¬º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î»ö¶È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢AI¶¦Â¸¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤ë¼¡À¤Âå¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢Ãå¼Â¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë·×»»´ðÈ×¤Ï¡¢AI¤Î·×»»ÀÇ½¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ç¹ñÆâ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤Î·×»»´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¹ñ»ºLLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSarashina mini¡Ê¥µ¥é¥·¥Ê¥ß¥Ë¡Ë¡×¤Î¾¦ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥é¥¯¥ë¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿¼ç¸¢¡Ê¥½¥Ö¥ê¥óÀ¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢AI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¼¡À¤Âå¥á¥â¥ê¡¼µ»½Ñ¤Î³«È¯¡¢AI»þÂå¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ëAI-RAN¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢AI¶¦Â¸¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤äµ»½Ñ¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤äÂçºåÉÜºæ»Ô¤ÎAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤¬½ç¼¡²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¡¢¼¡À¤Âå¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤Ï¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤»Ï¤á¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£AI¤È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊªÍý¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆAI¤¬¼«Î§Åª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ø¿Ê¤ß¡¢¼¡À¤Âå¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î½ÅÍ×À¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï´û¤Ë°ÂÀîÅÅµ¡¤È¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¼¡´üÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎºöÄê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼¡À¤Âå¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£AI¤¬¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢»º¶È¤äÀ¸³è¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ï¤½¤Î´ðÈ×¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¿Í¡¹¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÌò¤ËÎ©¤Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£Ç¯¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¡ä
Ç¯Æ¬°§»¢
2026Ç¯1·î5Æü
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡ËÜÆü¡¢¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤Î»°ÌÚÃ« ¹À»Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷¸þ¤±¤ÎÇ¯Æ¬°§»¢¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤¿Í×»Ý¤òÁ÷ÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ºº¼ý¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ýµ¡Ý
¡¡ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2025Ç¯¡¢Ï¢·ëNon-GAAP±Ä¶ÈÍø±×ÄÌ´ü¹õ»ú¤Î·ÑÂ³Ã£À®¡¢¤½¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼ÒÃ±ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëEBITDA¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÄÌ´ü¹õ»ú²½Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¿ÊÄ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÈRakuten AI¤ò¼´¤È¤·¤¿¡Ö³ÚÅ·¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê·ÐºÑ·÷¡Ë¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎ®ÄÌÁí³Û¤Ï48Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëIT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼´¤È¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â¡¢¸ÜµÒ¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»½çÄ´¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÇ¯´Ö¹ñÆâECÎ®ÄÌÁí³Û¤¬²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë6Ãû±ßÄ¶¤Ç·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤Ç¤Ï³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¼è°·¹â¤¬Âè3»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ6.7Ãû±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Û¤«¡¢2025Ç¯11·îËö»þÅÀ¤Ç³ÚÅ·¶ä¹ÔÃ±ÂÎ¸ýºÂ¿ô¤¬1,751Ëü¸ýºÂ¤òÆÍÇË¡¢11·î5Æü»þÅÀ¤Ç³ÚÅ·¾Ú·ôÁí¹ç¸ýºÂ¿ô¤¬1,300Ëü¸ýºÂ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎÁ´·ÀÌó²óÀþ¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶ÈÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¤´»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÜ³Ê³«»Ï¤«¤é5Ç¯8¥«·î¤ÇÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë1,000Ëü²óÀþ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢E¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÎÌ±¼ç²½¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ·ÈÂÓ»Ô¾ì¤ÎÌ±¼ç²½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÊØÍø¤ËAI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡ÖAI¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤ò¿·¤¿¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´óÍ¿¤ò´Þ¤á¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸úÎ¨¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ÈÆÍÑAI¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢E¥³¥Þ¡¼¥¹¤ä¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÅù¤Î³Æ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Ö³ÚÅ·¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ëAI¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¤¬Ç÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÁØ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÈAI¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÈÂç¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤È¼Ò²ñ¤¬¤è¤êÊØÍø¤Ç¼«Í³¤Ë¤ª¼êº¢¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¼Ò²ñµ¡Ç½¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥°¥ë¡¼¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê ¾å
¡ãIIJ¡ähttps://www.iij.ad.jp/news/pressrelease/2026/0105.html
2026Ç¯ Ç¯Æ¬°§»¢
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ Ã«ÏÆ¹¯É§
¿·Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
60²¯¿Í---¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÌó7³ä¤â¤Î¿Í¡¹¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È³×Ì¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ïµ÷Î¥¤È»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¤â¤Ï¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò²ð¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ËÄÂç¤ÇÎÉ¼Á¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È³×Ì¿¤ÎÂèÆóËë¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¡£²æ¡¹IIJ¤Ï¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ»½Ñ¤ò³Ë¤Ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤äAI¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
