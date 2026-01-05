この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【2026年最新】縛りなし！無制限使い放題！安くて速いモバイルWi-Fiルーターのおすすめは？ランキング TOP6(ドコモ/au/ワイモバイル/ソフトバンク/UQ WiMAX/楽天モバイル)」と題した動画を公開した。近年、大手キャリアの値上げやサービス内容の変更が相次ぎ、モバイルWi-Fiルーターの選び方が大きく変化している。本動画では、料金や速度、端末性能など35項目にわたる徹底比較から、現在の市場で本当に「安くて速い」サービスをランキング形式で紹介している。



ネコさや氏は、モバイルWi-Fiルーター選びのトレンドが変化していると指摘する。大手キャリア各社による料金の値上げ、一部サービスの終了、通信品質の不安定化、そして複雑化する割引条件などを背景に、従来の「スマホとのセット割」を前提とした選び方が最適とは言えなくなってきたという。同氏は、「シンプルに月額料金が安く、縛りのない回線を選んだ方が、結果的に満足度が高いというケースが確実に増えている」と分析する。



こうした現状を踏まえ、35項目で6社を徹底比較した結果、総合ランキング1位に輝いたのは「UQ WiMAX」だった。ネコさや氏は「料金も速度も優秀。バランスよく使いたい人向け」と評価。高速通信が可能な5G/Wi-Fi 6に対応し、端末性能も高いことに加え、月額料金も4,807円と比較的安価である点を強みとして挙げた。

一方、とにかく価格を抑えたいユーザーには2位の「楽天モバイル」を推奨。月額3,278円という圧倒的な安さが魅力だが、通信は4Gのみで5Gに非対応であるなど、速度や安定性を重視するユーザーには不向きな側面もあると解説した。



動画を通してネコさや氏は、特定の割引条件に依存するのではなく、素の月額料金と通信速度、端末性能というシンプルな基準で判断することの重要性を一貫して主張している。

複雑な料金プランやキャンペーンに惑わされず、自身の利用状況を明確にし、総コストと通信品質のバランスを見極めることが、後悔しないモバイルWi-Fiルーター選びの鍵となるだろう。