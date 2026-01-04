第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が3年連続9度目の総合優勝を果たした。様々なサポートも話題になる中、選手だけじゃなかった“タスキ”も話題になった。

オープン参加の関東学生連合を含め、21チームが参加。実はタスキをかけていたのは選手だけではなかった。｢大学運営管理車｣として導入されたハイブリッド車（HEV）、ノア・ヴォクシーだ。車体側面には、斜めに直線のラインが粋にデザインされている。

これまでも車両を提供してきたトヨタ製。今大会はこのほか共同カメラ車、競技者バスなど40台が大会運営をサポート。すべての車両で燃料電池車（FCEV）、電気自動車（BEV）、HEVを使用して、選手と地球にやさしい持続可能な大会を目指した。

同社公式Xでも各車両が紹介され、ノア・ヴォクシーについては「各大学のたすきカラーがラッピングされている」「今回は植物由来のバイオ燃料を10％配合した次世代燃料『E10』を組み合わせることで二酸化炭素を減らして走ります」と説明された。



