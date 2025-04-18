MFºØÆ£½ÓÊå¡¡¿å¸Í¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¡¡ºòµ¨J2¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
¡¡¿å¸Í¤ÎMFºØÆ£½ÓÊå¡Ê20¡Ë¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÀè·î28Æü¤Ë¡Ö³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ò¾Ä¡¦½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹¶·âÅªMF¤Îã·Æ£¤Ï24Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¶Í¸÷³Ø±à¹â¤«¤é¿å¸Í¤Ë²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤Ï27»î¹ç8ÆÀÅÀ¤È¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢J2¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÈºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ë¤ÏºòÇ¯1·î¤ËGÂçºå¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿FWºäËÜ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½DFÌÚÂ¼¤¬ºßÀÒ¡£ºò½©¤ÎU¡½20WÇÕÂåÉ½¤Ç¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¡¢²¤½£½éÄ©Àï¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡þºØÆ£¡¡½ÓÊå¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤·¤å¤ó¤¹¤±¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Þ¤Ç²£ÉÍM¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë½êÂ°¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¡¢68¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£