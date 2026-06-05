今回、Ray WEB編集部は、社内不倫をしていた夫について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞同じ職場で働く夫と後輩女子が不倫していることが発覚。そこで主人公は探偵を雇い、証拠を集めました。そして、会社全体の会議である復讐を...！原案：Ray WEB編集部作画：みやまみいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【モラハラ彼女】「私がいるときは私がルールだから」彼女の