5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円安の6万6470円と急落。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては118.12円安。出来高は5383枚となっている。 TOPIX先物期近は3964.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.41ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 66470