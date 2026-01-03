お正月休みに一気読み♪ドラマ・映画化された話題の『グルメ漫画』3選／無料公開

ゆっくり過ごせるお正月休み。暖かい部屋でぬくぬくしながら、「オレぺ漫画部」で読書三昧しませんか？

昨年ドラマ化されて、大ヒットした『じゃあ、あんたが作ってみろよ』をはじめ、最近、何かと話題のグルメ漫画。そこで近年、実写化されたオススメ作品3選をご紹介。“食”を通して描かれる日常や人間模様に、つい引き込まれます。読めば自然と元気や温かさが湧いてくるものばかりです。

『作りたい女と食べたい女』既刊1〜５巻

著者：ゆざき さかおみ

料理が好きでたくさん作りたい野本さんと、思う存分食べたい春日さん。ごはんをきっかけに距離を縮めていくふたりの日常を描いた漫画。「女性はこうあるべき」という偏見に縛られず、自分らしく生きる姿が静かに胸に響きます。NHK総合で2022年にドラマ化、比嘉愛未さん・西野恵未さん出演で、2024年には続編も放送されています。

「オレぺ漫画部」で読む

『おいしい給食』全2巻

作画：麻生我等

原作：AMG出版

給食をこよなく愛する中学教師・甘利田幸男と、独自の給食道を極めようとする生徒・神野ゴウ。昭和59年の中学校を舞台に、給食への情熱をぶつけ合う“静かな全面戦争”が描かれます。実写版では市原隼人さんが主演を務め、その熱量全開の演技も話題に。2019年のドラマ化以降、2025年には劇場版第4作も公開。

「オレぺ漫画部」で読む

『弁当屋さんのおもてなし』全3巻

著者：十峯 なるせ

原作：喜多 みどり

恋人に二股をかけられ、傷心のまま北海道・札幌へ転勤したOL・千春。仕事帰りに立ち寄った弁当屋「くま弁」で、無口な作り手・ユウと出会います。心まで温めるお弁当を通して少しずつ前を向いていく物語。北海道テレビでドラマ化され、千春役を久保田紗友さん、ユウ役を飯島寛騎さんが演じました。

「オレぺ漫画部」で読む

「オレぺ漫画部」では、他にもグルメ漫画を無料で公開中。年始のまったりタイムに、気になる作品をぜひ一気読みしてみて♪

※掲載は2025年12月25日時点の情報です