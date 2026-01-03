¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡ÙµÓËÜ²È¤¬¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ë¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ê¤éÀïÂâ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬³è¤«¤»¤ë¡×
¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡Ù¤Ï¡¢ÆÃ»£³¦·¨¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¤«¤éÌó2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤âÇ®ÎÌ¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤――¡£¤½¤ÎµÓËÜ²È¡¦¹âÌî¿åÅÐ¤¬¸¶ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿·Ï¢ºÜ¡Ø¥Î¥¦¥ï¥ó¥Àー¡Ù¤¬½ÄÆÉ¤ß¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×TOON¡×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ï¢ºÜ³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡Ù¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¡É¤é¤·¤µ¤«¤é¡¢º£²ó¥Þ¥ó¥¬¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÍýÍ³¡¢¿·ºî¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·Ï¢ºÜ¡Ø¥Î¥¦¥ï¥ó¥Àー¡Ù¤è¤ê
¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡Ù¤«¤é¡¢¤Ê¤¼¥¸¥ã¥ó¥×TOON¤Ø
――¿·Ï¢ºÜ¡Ø¥Î¥¦¥ï¥ó¥Àー¡Ù¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×TOON¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹âÌî¿åÅÐ¡Ê°Ê²¼¡¢¹âÌî¡Ë¡¡¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¡×¤Ç¡¢ÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤¬Í§Ã£¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£¡ÖËè½µ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÇ®¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¤ò¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×TOON¡Ù¤Ç¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÌî¡¡¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éµÞ¤Ë¡Ö¡Ø¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡Ù¤¬¹¥¤¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÂè£±ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Çº£¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢5ÏÃÊüÁ÷¤Î¿ôÆü¸å¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Ï¤¿¤À¡Ø¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡Ù¤¬¤¤¤«¤ËÌÌÇò¤¤¤«Ç®ÊÛ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¸åÆü¤½¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¡Öº£ÅÙ¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×TOON¡Ù¤È¤¤¤¦½ÄÆÉ¤ß¥Þ¥ó¥¬¤ÎÇÞÂÎ¤¬¿·¤·¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
――¤½¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¹âÌî¡¡ÀµÄ¾¡¢¤½¤Î»þ¤Ï½ÄÆÉ¤ß¥Þ¥ó¥¬¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤â¤ËÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£Çò¹õ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤ÇÞÂÎ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢°ì½ÖÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆÃ»£¤â¡¢±Ç²è¤â¡¢²¿½½Ç¯¤âÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¹Í»¡¥É¥é¥Þ¤Î¡Ø¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤â¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦°ÎÂç¤ÊÁ°Îã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£Î®¹Ô¤Ã¤¿¤ê»Ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤Î¡È¤¤¤¤»þ¡É¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ä¤«¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö¤³¤³¤À¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦¿ôÇ¯Á°¤«¤éµÓËÜ²È¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Å»ö¤Î¸Â³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
――¡ÖµÓËÜ²È¤Î¸Â³¦¡×¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¡©
¹âÌî¡¡ËÍ¤Ï¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¤òµÓËÜ²½¤¹¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤ä¡Ø±ÇÁü¸¦¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¡ª¡Ù¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤ÎµÓËÜ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¤â¤Ã¤È¥Þ¥ó¥¬´Ø·¸¤Î±ÇÁü¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤â¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¤¤¡×¤È´ë²è¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äó°Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯ÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤ÉËÍ¤¬±ÇÁü²½¤òÄó°Æ¤·¤ÆµÑ²¼¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡Ä¡ÄÁ´Éô¤¢¤È¤«¤é±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿´ë²è¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£ÌµÎÏ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¸¶ºî¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÄÆÉ¤ß¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Î³¨¥³¥ó¥Æ¤Ë¶á¤¤¡×
――¼ÂºÝ¤Ëºî¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¹âÌî¡¡½ÄÆÉ¤ß¥Þ¥ó¥¬¤È±ÇÁü¤Î¶¦ÄÌ¹à¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ë¥«¥éー¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¯µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸í»»¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï½ÄÆÉ¤ß¥Þ¥ó¥¬¤Ã¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÂç¿Í¿ô¤Çºî¤ë¤â¤Î¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Èºî²è²È¤µ¤ó¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤Î»°¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ó¤Ê°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¥Íー¥à¡Ê¢¨¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥Õ³¨¡Ë¤Þ¤ÇÁ´ÉôÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£iPad¤òÇã¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥È¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤«¤éÏ¢ºÜ¤Þ¤Ç£²Ç¯¶á¤¯¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――º£²ó¡¢¹âÌî¤µ¤ó¤Ï¥Íー¥à¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ÏÀÎ¤«¤é¡©
¹âÌî¡¡¥Þ¥ó¥¬¼«ÂÎ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Øµé¿·Ê¹¤Ë4¥³¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Îー¥È¤Ë¥Ñ¥é¥Ñ¥é¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡£¥Æ¥¹¥È¤¬Áá¤¯²ò¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÎ¢ÌÌ¤Ë¤â³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾®³Ø¹»2Ç¯¤Î»þ¤ÎÀèÀ¸¤Ï¤½¤Î³¨¤Ë¤â²Ö´Ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ë¤È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹â¹»¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Î°½ÇÈ¤Î³¨¤ÏÅö»þ¤¬°ìÈÖ¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――»Å»ö¤Ç¥Íー¥à¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤«¡£
¹âÌî¡¡ºÇ½é¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥«¥é¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥Èー¤µ¤ó¤È¡¢¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥¦¥Ê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¸¶ºî¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤ä¾õ¶·¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤Ç»ØÄê¤¹¤ë¡ÖÊ¸»ú¥Íー¥à¡×¤Î·Á¼°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢²£¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ÏÆÃ¼ìµ»Ç½¤¹¤®¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£1¥Úー¥¸¤ÎÄ¹Êý·Á¤ÎÃæ¤ËÁ´¤Æ¤Î¥³¥Þ¤ò¼ý¤á¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¥³¥Þ¤Î¥µ¥¤¥º¤äÇÛÃÖ¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥Ý´¶¤âÄ´À°¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬½Ä¥Íー¥à¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢³ÊÃÊ¤Ë³Ú¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¯¥íー¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î³¨¥³¥ó¥Æ¤Ë¶á¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÍ¤ÏµÓËÜ¤ò½ñ¤¯»þ¤Ë±ÇÁü¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò½çÈÖ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¥Íー¥à¤¬ºî¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡Ø¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡Ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â³è¤«¤»¤ë¤¾¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀïÂâ¡×¤ÎÀ©Ìó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µÕ¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿
――±ÇÁüÀ©ºî¤È¥Þ¥ó¥¬À©ºî¡¢ºî¤êÊý¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¹âÌî¡¡¡ÖÀ©Ìó¤¬¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£±ÇÁü¡¢ÆÃ¤ËÆÃ»£¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¡×¤¬ºÇ½é¤«¤éËÄÂç¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¤ÎÀïÂâ¤Ï£¶¿Í¤Ç¡¢Ëè²óÅ¨¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÀï¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Ü¤â½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤À¤«¤é²á·ãÉÁ¼Ì¤Ï¥À¥á¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ÎÀ©Ìó¤òÁ´Éô¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÇÏÃ¤òºî¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡¢²¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£°ì¸«³Ú¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢Ìµ¸Â¤ÎÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é·è¤á¼ê¤¬¤Ê¤¤Àµ²ò¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Íー¥à¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤È¼«Ê¬¤Î´Ö¤Ç¥Ü¥Ä¤Ë¤¹¤ë´ü´Ö¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤³¤«¤éÈ´¤±¤¿¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¹âÌî¡¡ºî²è¤Î¿â¸«½©Í¸¡Ê¤¿¤ë¤ß¡¦¤¢¤¤µ¤È¡Ë¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¥Íー¥à¤òÉÁ¤¯¤Î¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æºî²è¤ÎÊý¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þÊÔ½¸¼Ô¤¬¡Ö¿·¿Í¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¤¬¤¤¤Æ¡¢¹âÌî¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç»î¤·¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÁ¤¤¤¿¥Íー¥à¤ò¡¢¿â¸«¤µ¤ó¤¬Àþ²è¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»Å¾å¤²¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥À¥á¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÉÁ¤¤¤¿¥Íー¥à¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤È¡¢¿â¸«¤µ¤ó¤Î³¨¤¬³è¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ö¿â¸«¤µ¤ó¤Î³¨¤ò¡ÈÀ©Ìó¡É¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉÁ¤¤¤¿ÏÃ¤òÁ´Éô¼Î¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――³¨¤¬À©Ìó¡¢¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¹âÌî¡¡ºî²è¤Î¿â¸«¤µ¤ó¤ÏÇØ·Ê¤«¤é¿§¤òÅÉ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢°ì¤Ä»Ä¤é¤ºÁ´Éô¼«Ê¬¤ÇÉÁ¤¤¿¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨½µ´©Ï¢ºÜ¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿â¸«¤µ¤ó¤¬¥Î¤Ã¤ÆÉÁ¤±¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤À¤«¤é¿â¸«¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤â¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¡¢¿â¸«¤µ¤ó¤Î³¨¤¬µ±¤¯¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¿·¤·¤¯ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¤Ïºî²è¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¿â¸«¤µ¤ó¤ÎÆÀ°Õ¤Ê³¨¡×¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¥Íー¥à¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿â¸«¤µ¤ó¤¬ºî²è¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òµÕ¤ËÌÏ¼Ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Íー¥à¤Î³¨¤ò´ó¤»¤ëÎý½¬¤â¤·¤Æ¡£·ë²Ì¡¢ËÍ¤À¤±¤Ç¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡Ù¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤â¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£½¸ÃÄ¤Ç¤â¤Îºî¤ê¤ò¤¹¤ëÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¤Í¡£
――½¸ÃÄÀ©ºî¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÌî¡¡ËÍ¤ÏÃæ³Ø¹»¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿±é·à¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È½¸ÃÄ¤Ç¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®Àâ¤ò½ñ¤ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥Þ¥ó¥¬¤â°ì¿Í¤Ç¤ÏÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¤¤·¡¢À¸¤¤¬¤¤¤ä´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»×¤¨¤ÐÊÔ½¸¼Ô¤È2¿Í¤À¤±¤Î»þ¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3¿Í¤¬¡È½¸ÃÄ¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡Ù¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸åÊÔ¤ØÂ³¤¯¡Ë
