冷凍むきえびの臭みを取る「解凍のコツ」で激ウマ！粉チーズと炒めるだけの絶品つまみ

冷凍むきえびで、いつでも手軽に作れる絶品おつまみ。粉チーズをたっぷり使って炒めるだけで、つまみにちょうどいいコクうまに。フライパンひとつあればOK。ぷりっとしたえびに、マッシュルームの食感が小気味よく、にんにくの香りとチーズのうまみで、気づけばグラスがすすみます。

『えびチーズ炒め』のレシピ

材料（2人分）

冷凍むきえび※……200g

ブラウンマッシュルーム……4個

にんにくのみじん切り……2かけ分

粉チーズ……大さじ1（炒め用）、小さじ1/2（仕上げ用）

パセリのみじん切り……小さじ4（約5g）

レモン汁……小さじ1

オリーブオイル……大さじ1

酒……大さじ1

塩……少々

こしょう……少々

※今回使った冷凍むきえびは、特大サイズの冷凍むきえびで、縦横ともに5cm程度のもの。材料表では、解凍したあとの正味の重さを記載しています。解凍前に計量する場合は、解凍後に2〜3割軽くなることを加味してください。

臭みも取れる！ 冷凍むきえびの上手な解凍方法

（1）ボールに塩分濃度約3％の塩水（水3カップに塩大さじ1が目安）を作り、冷凍むきえびを入れる。

（2）全体が浸っていることを確認してラップをかけ、えびが溶けるまで冷蔵庫に3〜4時間置く。

（3）ざるに上げ、ペーパータオルで水けを拭き取る。

POINT

さわってみてえびの中心部が溶けていればOK! 表面に残った氷は手で取って。

作り方

（1）マッシュルームは石づきがあれば切り、4等分に切る。フライパンにオリーブオイル、にんにくを入れて弱火で熱し、香りが立ったらえびを入れて中火にし、色が変わるまで炒める。マッシュルームを加え、2分ほど炒め合わせる。

（2）酒、粉チーズ大さじ1を順に加えてそのつど混ぜ、塩、こしょうで味をととのえる。パセリ、レモン汁を加えてさっと炒め、器に盛って粉チーズ小さじ1/2をかける。

冷凍えびをストックしておけば、思い立ったときにさっと作れるのがうれしいところ。チーズのコクで満足感もしっかり。家飲みのおともに、覚えておきたい一品です。

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）