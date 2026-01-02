【あまった餅で】子どももよろこぶ「いちごとあんこの餅ホットサンド」のレシピ

お雑煮も、いそべ餅もひととおり食べたし、あまったお餅どうしようかな……。

そこでおすすめなのが「いちごとあんこの餅ホットサンド」。



甘いあんこと、甘酸っぱいいちごの組合せはテッパン！ 子どもも大好きな味です。

フライパンでできるので、特別な道具はいりませんよ♪

「いちごとあんこの餅ホットサンド」のレシピ

材料（2人分）

切り餅……1個

食パン（8枚切り）……2枚

いちご……3個（約50g）

粒あん……80g

バター



作り方

（1）材料の下ごしらえをする

餅は厚みを半分に切って（包丁を少しずつ入れ、すべらないよう注意）耐熱のボールに入れる。水1/4カップを加え、ラップをかけずに電子レンジ（600W）で1分加熱する。バター20gを耐熱の器に入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で20秒ほど加熱し、柔らかくする。いちごはへたを取って縦に幅5mmに切る。

（2）食パンで具をサンドし、ホイルで包む

25×25cmに切ったアルミホイルを用意する。食パンの両面に（1）のバターを等分に塗り、1枚をホイルにのせる。粒あんを塗り、餅を水けをきってのせ、いちごを並べる。もう1枚の食パンをのせ、ホイルで包む。



（3）フライパンで焼く



フライパンに（2）をのせ、中火にかける。フライ返しなどで押さえながら3分焼き、裏返して弱火にし、同様に押さえながら3分焼く。半分に切って器に盛る。

こんがり焼けた食パンの中身は、まるでいちご大福！

それぞれの食材の食感の違いがgoodです。



ほどよいジャンクさが、ごちそうにあきた子どもたちからもよろこばれるはず！

朝ごはんに、おやつに、ぜひぜひ作ってみてくださいね♪



【関連記事】

〈レシピあり〉かたくなりにくい不思議なおもち、バターもちって知ってる？

あまった餅が大変身！キャラメルポップコーン風おやつに