¿·¾±¥Ï¥à¡¡Èá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ï28ºÐ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£Êá¼ê¤¬¸°¤ò°®¤ë¡©¡¡¿·ÇØÈÖ¹æ¤Ë¤âÃíÌÜ¡Ö¤³¤Î¿ôÇ¯¤Î¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤ÇºÇ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
·´»Ê¤Ï4ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢»Ø´ø´±¤«¤é¤â¹â¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤º2Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡£
¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤Î26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÈÃÇ¥È¥Ä¡É¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤Î¥ª¥ÕÁª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½éµå¤òÁÀ¤¤ÂÇ¤Á¡ªÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·´»ÊÍµÌé¤Î¹ë²÷¤ÊCS1¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Î1¿Í¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢·´»ÊÍµÌé¤À¡£
¡¡25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï4ÈÖ¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÎ¨.297¡¢2Ç¯Ï¢Â³2·å¤È¤Ê¤ë10ËÜÎÝÂÇ¡¢42ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤³¤½ÅþÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âËÜ¿¦¤ÎÊá¼ê¤ò´Þ¤á¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¡¢º¸Íã¡¢Ãæ·ø¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ö¤ê¤â¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ç¯6·î¤ËÃæÆü¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡£ÈôÌö¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï24Ç¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»°ÎÝ¤ò¼é¤ëÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤¬¥¥ã¥ó¥×Ä¾Á°¤ÎÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¡¢¼«¤é¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë»°ÎÝ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò»Ö´ê¡£»Ø´ø´±¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢ºòµ¨¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¡¡
¡¡
¡¡4ÈÖ¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤È¤¤¤¦Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»þ¤Ë·Ò¤®¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É»ý¤ÁÁ°¤ÎÌîµå¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¡¢·´»Ê¤é¤·¤¤4ÈÖ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¯¡¢¤½¤ÎÉ½¤ì¤È¤·¤Æº£¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤ÏÇ¯Êð1²¯1000Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤È¡È²¯¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃæÆüºßÀÒ»þÂå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢°ÜÀÒ¸å3Ç¯¼å¤ÇÌó10ÇÜ¤ÈÂç¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¯ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÇØÈÖ¹æ¤¬30¤«¤é3¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤Î¸½¤ì¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ÎÁª¼êÈ´¤¤Ç¤Ïº£Ç¯¡Ê25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¡¢ËÜ¿¦¤ÎÊá¼ê°Ê³°¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼çÎÏÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö·´»Ê¤Ï¤³¤Î¿ôÇ¯¤Î¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤ó¤À¡×¡Ö°ÜÀÒ¸å¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¹â¤¤ÌîµåÇ¾¤ò»ý¤Ã¤¿Å·ºÍ¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â´¶¼Õ¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄÂÎÀ©5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤«¤éÆüËÜ°ì¤Î´°Á´V¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÇØÈÖ¹æ3¤¬¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
