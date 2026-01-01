『教養としての量子コンピュータ』の著者である藤井啓祐氏が、国連総会により制定されたユネスコの「国際量子科学技術年（International Year of Quantum Science ＆ Technology）」において、「Quantum 100（世界の量子専門家100人）」に選出されました。

「Quantum 100」は、量子科学・量子技術の発展に大きく貢献してきた人物を世界規模で紹介する国際的な取り組みです。研究者や技術者、起業家、コミュニケーターなど、世界中の量子分野の専門家100人が選出されており、藤井氏の研究と社会への発信の両面が国際的に評価されました。

本稿は、藤井氏の「Quantum100」の選出を記念した特別インタビュー後編です。（前編は『【大快挙！】「世界の量子専門家100人」に藤井啓祐氏が選出！ 量子コンピュータとの出会いから本当の面白さまで全部聞いてみた！』）

「難しいもの」という先入観をぶち壊す

――正直、一般の人にとって量子コンピュータってすごく難しいものだと思います。

ただ、藤井さんがご監修された日本科学未来館の展示「量子コンピュータ・ディスコ」や、開発された「Quant Attack」などはとても楽しいものですよね。

「難しい量子コンピュータ」を「楽しくわかる量子コンピュータ」にする取り組みについて教えてください。

藤井啓祐（以下、藤井）：日本科学未来館の展示「量子コンピュータ・ディスコ」では、「量子コンピュータは難しいもの」という先入観を壊し、研究者だけのテーマから、一般の人々も感じて楽しめるものにするということを意識しました。

難しい概念や数式を見せるのではなく、アートやデザインの力を使って、量子の考え方や世界観を“体験”してもらい、分かった気持ちを持って帰ってもらうことが狙いです。

一方『Quant Attack』は、量子コンピュータの中の計算の仕組みの本質をゲームとして直感的に理解してもらうために作りました。

ただ、こちらでも理解を前面に出すとゲームとして面白くないものになってしまいます。

量子コンピュータのことが全くわからなくても、パズルゲームとして楽しめるように、そして仕組みを少し覗くことでさらに面白さが感じられるように考えました。

物理や量子は本来、遊び心に満ちた自由な学問です。

実際、小学生たちは全く障壁を感じず、とりあえず遊んでくれます。

量子コンピュータやその背景にある楽しさを、専門知識なしでも感じてもらいたいと思っています。

あなたにとって「研究」とは？

――「研究」と「発信」どちらも両立されている藤井さんですが、藤井さんにとって「研究」とはなんですか？

藤井：私にとって研究とは、理解を深めることで世界の見え方が一変する瞬間に立ち会うことです。

山を登っている途中は霧に包まれていて先が見えなくても、頂上に出た瞬間に視界が一気に開け、街全体が見渡せる、研究の醍醐味は、まさにその感覚にあります。

これまで曖昧だったものが構造としてつながり、「ああ、そういうことだったのか」と腑に落ちる瞬間に、強い喜びを感じます。

また、まだ世界の誰も気づいていないことに気づき、自分しか知らない場所に到達できるという点も、研究ならではの魅力です。

私が研究を始めた頃、量子コンピュータは火星探査や宇宙エレベーターと同じように、どこかSFの世界の話でした。

実現性や社会実装を気にする以前に、「もしこれができたら世界はどう見えるのか」を自由に考えられる、その圧倒的な自由さに惹かれてきました。

よく「研究以外にも、ゲームを作ったり、人材育成をしたり、さまざまな活動をされていてすごいですね」と言われますが、私自身はそれらを研究とアウトリーチに切り分けて考えてはいません。

量子コンピュータと関わるすべての営みが、私にとっては一続きのものです。

研究も、展示も、ゲーム制作も、「量子という世界をどう理解し、どう伝え、どう広げるか」という同じ価値観の延長線上にあります。

ある意味では、研究もゲームを作るのと同じ感覚で取り組んでいます。

未知のルールを探り、試行錯誤しながら世界の構造を明らかにしていく、そのプロセスそのものが、私にとっての研究なのだと思います。

――そんな藤井さんが、これから挑戦していきたいことがあれば教えてください。

藤井：私が研究を始めた頃は、量子コンピュータは本当に作れるのか、動くのか、というのが挑戦的なテーマでした。

しかし、量子コンピュータ思ったよりも早く、実際に実現し、動き始めています。

ですので、これからは、量子コンピュータが「動く」こと自体ではなく、「意味のある計算ができるのか」、さらには、量子コンピュータによって「どのように社会が変わるのか」というところを描いていく必要があります。

量子コンピュータが社会にとって本当に価値のある道具になる瞬間を見届けたいと思っています。

また、その過程をできるだけ多くの人と共有し、次の世代につなげていくことも、大きな挑戦だと思っています。

――貴重なお時間をありがとうございました。

改めまして、「Quantum 100」へのご選出、誠におめでとうございました！

（本稿は『教養としての量子コンピュータ』の著者への特別インタビュー記事です。）