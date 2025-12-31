ちゃんみな、紅白で一緒に歌ったHANAが「ちょっとさ、泣きそうだったよね、みんな」

歌手・ラッパーのちゃんみなが、1月1日に公開されたNHKの公式YouTubeチャンネルの動画で、「紅白歌合戦」で一緒に「SAD SONG」を歌ったHANAが「ちょっとさ、泣きそうだったよね、みんな」と語った。



「紅白歌合戦」で歌い終わったばかりのちゃんみなとHANAにインタビューを行うと、HANAのメンバーは「緊張しました！」と答える。



HANAはちゃんみなの「SAD SONG」を一緒に歌ったが、KOHARUは「『SAD SONG』の時はビタビタに浸ってましたね」と言うと、ちゃんみなも「ちょっとさ、泣きそうだったよね。みんな」とコメント。YURIは「顔見てくるから！目が合っちゃうと涙腺がちょっと緩くなっちゃう。危なかったです」と語った。