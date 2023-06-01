¡Ú2026Ç¯1·î1Æü～¡ÛAIÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡ÖRENOSY¡×¿·TVCM¥¹¥¿ー¥È¡ª ¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë3Ì¾¤Î¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø
º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤¬RENOSY¤Ç¡Ö°Õ³°¤È´ÊÃ±¡×¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤ÊÆ±´ü¡¦¾å»Ê¡¦¸åÇÚ¤¬RENOSY¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¡È²¶¡É¤ÏÍ§¿Í¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Æ±´ü¤¿¤Á¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÆâÍÆ¤òÍ§¿Í¤Ë¤âÅÁ¤¨¡Ö¤¸¤ã¤¢¤ä¤ë¡©RENOSY¡×¤È¼¡Âè¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë......¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö²¶¤Î¸åÇÚ¤¬¡¢²¶¤Î¾å»Ê¤¬¡¢²¶¤ÎÆ±´ü¤¬¥Õ¥Äー¤ËAIÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·ï¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¢¤êÆ»¤ËRENOSY¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¥·ー¥ó¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±´ü¡¦¾å»Ê¡¦¸åÇÚÌò¤Ë¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¡ª
CM¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¡£À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¡ÊÆ±´üÌò¡Ë¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¤µ¤ó¡Ê¾å»ÊÌò¡Ë¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¡Ê¸åÇÚÌò¡Ë¤¬¡¢RENOSY¤¬¤è¤ê¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿CM¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ë¡×ÊÓ¡Ê60ÉÃ¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ë¡×ÊÓ¡Ê30ÉÃ¡Ë
¡Ö¤¢¤ëÆü¤ÎÆ±´ü¤È²¶¡×ÊÓ
¡Ö¤¢¤ëÆü¤Î¾å»Ê¤È²¶¡×ÊÓ
¡Ö¤¢¤ëÆü¤Î¸åÇÚ¤È²¶¡×ÊÓ
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¡¢°Æ³°¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ç¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¡¢¡ÈAIÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¿·TVCM¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÀß¥Úー¥¸¤â¡£¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É½¼¼Â
º£²ó¡¢CM¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤éRENOSY¤ò¤è¤êÍý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤âÆ±»þ¸ø³«¡£¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿3Ì¾¤â¡¢RENOSY¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÅê»ñ·¹¸þ¤¬¤ï¤«¤ë¡Ö¤«¤ó¤¿¤óAIÅê»ñ¿ÇÃÇ¡×¤â¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£