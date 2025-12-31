¼ê¼è¤ê20Ëü±ß¤Ç¤â5Ç¯¤Ç»ñ»º2000Ëü¡ª¡ÖÆ±¤¸À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×27ºÐYouTuber¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÈÀáÌó½Ñ¡É
¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÃùÃß¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Î»ñ»º¤ÏÅê»ñ¤Î´Þ¤ß±×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ2000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·î¼ý20Ëü±ß¤Î¹©¾ì¶ÐÌ³¤«¤é»ñ»º2000Ëü±ß¤òÃÛ¤¤¤¿YouTuber
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀáÌó¤ª»Ð¤µ¤ó¤¦¤¤¤¦¤¤¡×¤ÇÃù¶â¤äÀáÌó½Ñ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤¦¤¤¤¦¤¤¤µ¤ó¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¼ê¼è¤ê20Ëü±ß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤·
¡¡¸½ºß27ºÐ¤ÎÈà½÷¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃ»´ü´Ö¤ÇÂç¤¤Êºâ¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¹â¼ýÆþ¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿À¨ÏÓ¤ÎÅê»ñ²È¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°ÊÁ°¤Ï¼ê¼è¤ê20Ëü±ß¤Î¹©¾ì¶ÐÌ³¤È¤¤¤¦¡¢¤´¤¯°ìÈÌÅª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤éÌ´¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¼ê¼è¤ê¤¬20Ëü±ß¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¤Ê¤·¡£Ç¯¼ý¤Ï300Ëü±ß¤ÇµÙÆü½Ð¶Ð¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¤è¤¦¤Ê¹©¾ì¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ¯¤¤¤Æ¤ª¶â¤òÆÀ¤ëÂçÊÑ¤µ¤òÄË´¶¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥à¥À¸¯¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤äÊõ¤¯¤¸¤Ê¤É¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÀáÌó¤ò°Õ¼±¤·¡¢1Ç¯¤Ç160Ëü±ß¤òÃù¶â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç¤â¡¢ÀáÌó½Ñ¤ò¶î»È¤¹¤ì¤Ð¤ª¶â¤òÃù¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¤¦¤¤¤¦¤¤¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê20Ëü±ß¤ÎµëÎÁ¤Î¤¦¤Á¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¤òÃùÃß¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡£²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤³¤ì¤Û¤ÉÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÀáÌó½Ñ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ç¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤15¸Ä¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºÇ½é¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ô±ß¤Îº¹¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò²¿¸®¤â¤Ï¤·¤´¤·¤ÆÈèÊÀ¤·¤¿¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢º£¹Í¤¨¤ì¤ÐÌµËÅ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È¥É¥±¥ÁÀáÌó½Ñ¡É¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÀáÌó¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò°é¤à¾å¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¡Ö100±ß¤ò¥à¥À¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢100±ß¤ò¤´¤ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤Ê»Ù½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ìý¤ò»È¤ï¤º¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¡¢ÂÞ¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¾õ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ä²½¾ÑÉÊ¤Ï¥Ï¥µ¥ß¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤Ê¡È¥É¥±¥Á½Ñ¡É¤â½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀáÌó¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤Ô¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¡È¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤ò¥³¥Ä¥³¥ÄÂ³¤±¤ë¤³¤È¡É¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤âÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Ê¤¤
¡¡½çÄ´¤Ë»ñ»º¤¬Áý¤¨¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò¼¤á¤¿¤¦¤¤¤¦¤¤¤µ¤ó¤À¤¬¡¢º£¤Ç¤âÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«¿æ¤ÏËèÆü¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬½Ð¤¿¤«¤é¤´Ë«Èþ¤òÇã¤ª¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£1¤«·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ïº£¤Ç¤â10Ëü±ß¤Û¤É¡£»Ù½Ð¤¬Â¿¤¤·î¤Ç¤â15Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÌõ¤Ï²ÈÄÂ¤¬4Ëü±ß¡¢¿©Èñ¤Ï1Ëü±ß¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤Ï6000±ß¡¢¸òºÝÈñ¤Ï1Ëü±ß¤Û¤É¡£ÌµÎÁ¤ÇWi-Fi¤¬»È¤¨¤ëÊª·ï¤Ê¤Î¤È¡¢·ÈÂÓ¤Ï³Ê°ÂSIM¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¿®Èñ¤Ï200¡Á500±ß¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÍÆÈñ¤Ï·î¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢5000¡Á2Ëü±ß¡£
¡¡»õ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢2000±ß¤Î»õËá¤Ê´¤òÇã¤¦¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÅê»ñ¤Ë¤â½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ½ñÀÒ¤â¤è¤¯Çã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Ç°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥à¥À¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ¯¤»Ï¤á¤Æ¤ï¤º¤«5Ç¯¤Ç2000Ëü±ß¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤á¤¿Åê»ñ¤âÂç¤¤¤¡£¤¦¤¤¤¦¤¤¤µ¤ó¤Ï¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡ÖNISA¡×¤È¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡ÖiDeCo¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NISA¤ÏÅê»ñ¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤ËÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Ç¡¢iDeCo¤ÏÀÇÀ©Í¥¶ø¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÇÇ¯¶â¤òÃù¤á¤ëÀ©ÅÙ¤À¡£
¡Ö25ºÐ¤«¤éNISA¤ÈiDeCo¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¤ÏÃù¶â¤â¹ç¤ï¤»¤Æ»ñ»º1000Ëü±ß¤òÃ£À®¡£´û¤ËÅê»ñ¤À¤±¤Ç400Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤âËè·îNISA¤Ë30Ëü±ß¤ÈiDeCo¤Ë2Ëü±ß¤ÎÅê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãù¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÄì¤³¤Î»ñ»º¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×
¡¡¤¦¤¤¤¦¤¤¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï40Âå¡Á60Âå¤Î½÷À¤âÂ¿¤¯¡¢Ãù¶â¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÅê»ñ¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯ÉÝ¤¤¤·¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£
¡Ö³Î¤«¤ËÅê»ñ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤Æ¤â¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¤á¤ÐÍÂ¶â¤Î²ÁÃÍ¤ÏÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£À¤³¦Ãæ¤Î³ô¼°¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¹¤ë¡È¥ª¡¼¥ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡É¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë500¼Ò¤Î´ë¶È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¡ÈS¡õP500¡É¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÏÊ¬»¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÊ¬ÇÛ¶â¤¬½Ð¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤é¡¢Íø±×¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¸µËÜ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ÆºÆÅê»ñ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê£Íø¸ú²Ì¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤½¤¦¡£
¡Ö»ñ»º·ÁÀ®¤Ï¡¢ÀáÌó¡¦Ãù¶â¡¦Åê»ñ¤Î3ËÜÃì¤Î¤É¤ì¤¬·ç¤±¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²È·×¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ»Ù½Ð¤òºï¤ê¡¢¸½¶â¤ÇÃù¶â¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Åê»ñ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ª¶â¤Ë¤âÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤ä¤êÊý¤ò¡¢»ä¤ÏÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2000Ëü±ß¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤á¤¿¤³¤È
¡¡¤¦¤¤¤¦¤¤¤µ¤ó¤ÏÀáÌó¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï5¤Ä¡£¤Þ¤º¡ÈÂ¾ÀÕ»×¹Í¡É¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¡£´Ä¶¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ç¼êÅö¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢Éû¶È¤äÀáÀÇ¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤ÏÈ¬ÊýÈþ¿Í¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¡£µ¤¾è¤ê¤·¤Ê¤¤°û¤ß²ñ¤Ï»þ´Ö¤â¤ª¶â¤âÏ²Èñ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë´Ø·¸¤Þ¤ÇÊÄ¤¶¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£3¤ÄÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¸òºÝÈñ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤òÈò¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡¡¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï»×¤ï¤Ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¾ðÊó¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÆÀ¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ïºï¤ë¡¢¿´¤¬Æ°¤¯±ï¤Ï»Ä¤¹¤È¤¤¤¦Àþ°ú¤¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£4¤ÄÌÜ¤Ï°ÂÊªÇã¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡¡¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¾ÃÌ×ÉÊ°Ê³°¤ÏÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¼Á¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÀáÌó¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤ëÆü¤ä¼ñÌ£¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Í³¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»ñ»º¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤éÃù¤á¤ë¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢³°¿©¤ÎÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤¿¤ê¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¸º¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç4000Ëü±ß¤òÃù¤á¤ë¤Î¤¬Âè1ÌÜÉ¸¤Ç¡¢30ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë5000Ëü±ß¤òÃù¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ì¤ÐËè·îÆÀ¤¿¼ýÆþ¤òÁ´Éô»È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î±¿ÍÑ¤À¤±¤Ç»ñ»º¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯·×»»¤À¤È¤«¡£
¡Ö´°àú¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â³¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤á¤Ð¡¢Ãù¤Þ¤ëÌ¤Íè¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¦¤¤¤¦¤¤¼°ÀáÌó½Ñ15Áª
¡Ê1¡Ë²ÈÄÂ¤ò°Â¤¯ÍÞ¤¨¤ë
¡¡²ÈÄÂ¤ÏËè·î¤Î»Ù½Ð¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÍÞ¤¨¤ë¤«¤¬½ÅÍ×
¡Ê2¡Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ
¡¡¹¥¤¤Ê¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´óÉÕ¶â³Û¤«¤é2000±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿Á´³Û¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Î½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤«¤é¹µ½ü¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡£¼«¼£ÂÎ¤«¤éÊÖÎéÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¡¢¤¦¤¤¤¦¤¤¤µ¤ó¤Ï¤ªÊÆ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦
¡Ê3¡Ë¼«¿æ¤Î·¿¤ò·è¤á¤ë
¡¡Ä«¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢Ãë¤ÏÇò¤´ÈÓ¤ÈÇ¼Æ¦¤Ë²ÈÄíºÚ±à¤Î¤¤å¤¦¤ê¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î·¿¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ÇÍ¾·×¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¼«¿æ¤òÂ³¤±¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢³°¿©¤ËÍê¤é¤º¤ËºÑ¤à
¡Ê4¡Ë²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë
¡¡²¿¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÍ¾·×¤Ê»Ù½Ð¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢Ãù¶â¤¹¤ë¥¯¥»¤¬¤Ä¤¯
¡Ê5¡Ë¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¥â¥Ã¥Ô¡¼·ÐÍ³¤Ç
¡¡¡È¥Ý¥¤³è¥¢¥×¥ê¡É¥â¥Ã¥Ô¡¼¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤äV¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¸ò´¹
¡Ê6¡Ë³Ê°ÂSIM
¡¡Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é³Ê°ÂSIM¤ËÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç·î5000±ß¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó6Ëü±ß¤Îºï¸º¤Ë
¡Ê7¡Ë¥»¥ë¥ÕÃ¦ÌÓ
¡¡¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï20Ëü¡Á30Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ë¤¬¡¢Ìó7000±ß¤Î²ÈÄíÍÑÃ¦ÌÓ´ï¤ÇÂåÍÑ¡£·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç»þ´Ö¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤â¤Ê¤ë
¡Ê8¡ËÍÎÉþ¤Ï¥·¡¼¥¤¥ó¡¢¥°¥ì¥¤¥ë¡¢¸ÅÃå¤òÍøÍÑ
¡¡ÆÃ¤Ë¥·¡¼¥¤¥ó¤Ï»Ò¤É¤âÉþ¤ä¥á¥ó¥º¤Ê¤É¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Éý¹¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸ÅÃå¤ËÄñ¹³¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤â¡ý
¡Ê9¡Ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë
¡¡¼Ö¤ò»ý¤Ä¤È¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ä¼Ö¸¡Âå¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤Ê¤É¤ÇÇ¯´Ö30Ëü±ß°Ê¾å¤Ï¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¤À
¡Ê10¡Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ
¡¡Çã¤¤Êª¤ÇÃù¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿©Èñ¤Ë²ó¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¡Ê11¡Ë¡È¥¦¥¨¥ë³è¡É¤ÇÆüÍÑÉÊ¡¢ÈþÍÆÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È
¡¡¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î20Æü¸ÂÄê¤ÇWAON POINT¤òÄÌ¾ï¤Î1.5ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¼Â¼Á33¡ó°ú¤¤ÇÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ê¤ÉÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¡Ê12¡Ë¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Ä
¡¡ËèÆü150±ß¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò1ËÜÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó5Ëü±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
¡Ê13¡Ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò»È¤¦
¡¡¿·µ¬¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò»È¤¤ÅÝ¤·¤Æ¤ªÆÀ¤ËÉ¬¼ûÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È
¡Ê14¡Ë¼«Ê¬¤Ç¼êÄ¾¤·¤ò¤¹¤ë
¡¡²õ¤ì¤¿¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç½¤Íý¤¹¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£¼êÂÞ¤Î·ê¤¢¤¤òË¥¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÓ»þ·×¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÄ¾¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤
¡Ê15¡Ë100±ß¶Ñ°ì¤ò»È¤¦
¡¡Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º100±ß¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤¤¤«Ãµ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£ÀöºÞ¤Ï100±ß¶Ñ°ì¤Î¥¯¥¨¥ó»À¤ä¥»¥¹¥¤ÇÂåÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢²ÈÄíºÚ±à¤ä¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤â¤Î¤¬¤½¤í¤¦
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¤¦¤¤¤¦¤¤¤µ¤ó¡üÅÐÏ¿¼Ô¿ô12Ëü¿Í¤ÎYouTube¡ÖÀáÌó¤ª»Ð¤µ¤ó¤¦¤¤¤¦¤¤¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë27ºÐ¡£·î¼ý20Ëü±ß¤Î¹©¾ì¶ÐÌ³¤«¤é»ñ»º2000Ëü±ß¤òÃÛ¤¤¤¿¡¢ÀáÌó½Ñ¤äÃù¶â½Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¿¢ÅÄº»Íå