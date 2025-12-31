¡Ú·èÄêÈÇ¡Ûº£Ç¯¤Î¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¤Ï¥³¥ì¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª¼êºî¤êÌÍ¤Ä¤æ¡õ²¹¡¦Îä¡¦ÊÑ¤ï¤ê¼ï¥ì¥·¥Ô8Áª
°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼êºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢¼«²ÈÀ½ÌÍ¤Ä¤æ¤Î¤¶¤ë¤½¤Ð¤«¤é¡¢ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê²¹¤½¤Ð¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Þ¤ÇÁ´8ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Çºî¤ì¤ë¤ª¼ê·Ú¥ì¥·¥Ô¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¡Û´ÊÃ±ÀäÉÊ¡ª ¼êºî¤êÌÍ¤Ä¤æ¤Î¤¶¤ë¤½¤Ð
¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤Ëº«ÉÛÃã¤ò¤Á¤ç¤¤Â¤·¤¹¤ë¤È¡¢¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÌÍ¤Ä¤æ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º«ÉÛ¤«¤é¤À¤·¤ò°ú¤¯¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¡¢Ë»¤·¤¤Ç¯Ëö¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ç¤¿¤½¤Ð¤Ï¡¢Îä¿å¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀö¤Ã¤Æ¤Ì¤á¤ê¤òÍî¤È¤·¡¢¹¢¤´¤·¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤òºÌ¤ë¡ª ²¹¡¦Îä¡¦ÊÑ¤ï¤ê¼ï¥ì¥·¥Ô7Áª
·Ü¤â¤âÆù¤äÇò¥Í¥®¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤ÊºàÎÁ¤Çºî¤ë²¹¤«¤¤¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£¥Í¥®¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç´Å¤ß¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤Ð¤Ä¤æ¤òÂ¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍâÆü¤Î¤ª»¨¼Ñ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3¼ïÎà¤Î¤¤Î¤³¤òÆþ¤ì¤¿¤½¤Ð¤Ä¤æ¤Ï¡¢·Ü¤â¤âÆù¤Î»é¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ÌÍ¤Ä¤æ¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»°¤ÄÍÕ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤»¤ê¤äÇòÈ±¥Í¥®¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤âÈþÌ£¡£¹ï¤ó¤À¤æ¤º¤ÎÈé¤Ç¹á¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÌîºÚÉÔÂ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¥´¥Ü¥¦¤Ê¤É¤Îº¬ºÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åß±»¤ä¥Í¥®¤È¤¤¤Ã¤¿ÌîºÚ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤·¤¬¤·¤ß¤¿¾Æ¤Æ¦Éå¤âÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
²¹¤«¤¤¤Ä¤±½Á¤Ë¥¥ê¥Ã¤ÈÎä¤¨¤¿¤ª¤½¤Ð¤¬¤è¤¯¹ç¤¦°ìÉÊ¡£¥´¥Ü¥¦¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤À¤·½Á¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ê¤¬¤é»Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¤½¤Ð¤Ä¤æ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ï¡¢¤ª¼ò¤Î¡º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤ï¤µ¤Ó¤ä¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤Ç¿É¤ß¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤ÈÂç¿Í¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¡¢ÂçÀª¤¬½¸¤Þ¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¡£¹¥¤ß¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤âÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Ê£¿ô¤ÎÌôÌ£¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Í¥®¤ä³¤ÂÝ¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤á¤«¤Ö¤äÄ¹°ò¤Ï¤½¤Ð¤Ë¤«¤é¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Ð¤Ä¤æ¤ËÇßÆù¤òÍÏ¤«¤·Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¡£Âçº¬¤ª¤í¤·¤ä¤¦¤º¤é¤ÎÍñ¤Ê¤É¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¯¥é¤ò¤Î¤»¤¿ìÔÂô¤Ê¤½¤Ð¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ìÔÂô¤Ê¶ñºà¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¤À¤·¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡£¥¤¥¯¥é¤ÏºÇ¸å¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö´¤¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢ÂçÀª¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤àÇ¯Ëö¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ÇÃã¤½¤Ð¤ò¾Æ¤¡¢´Å¿É¤¯¼Ñ¤¿µíÆù¤È¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¶Ó»åÍñ¤ò¤Î¤»¤ì¤Ð´°À®¡£¼ê¤¬¹þ¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È´ÊÃ±¡£¥Ñ¥ê¥Ã¤È¾Æ¤±¤¿ÌÍ¤ò²¹¤«¤¤ÌÍ¤Ä¤æ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢È¤¤¬¿Ê¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë
Âç³¢Æü¤Ë¿©¤Ù¤ë¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢°ìÇ¯¤Î¶ìÏ«¤äÌñºÒ¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤ò¹¬¤»¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êºî¤ê¤ÎÌÍ¤Ä¤æ¤ä¡¢²ÈÂ²¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶ñºà¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ï¡¢¤è¤ê³ÊÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¹¤«¤¤¤ª¤½¤Ð¤ÇÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ë¤â¤è¤·¡¢¤Ä¤±¤½¤Ð¤ä´¤¤½¤Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤ÇÆø¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤â¤è¤·¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Ø¤Î´õË¾¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(¤È¤â¤ß)
¹á¤Ð¤·¥Í¥®¤Î·ÜÆîÈÚ¤½¤Ð
·Ü¤â¤âÆù¤äÇò¥Í¥®¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤ÊºàÎÁ¤Çºî¤ë²¹¤«¤¤¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£¥Í¥®¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç´Å¤ß¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤Ð¤Ä¤æ¤òÂ¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍâÆü¤Î¤ª»¨¼Ñ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¹¤«¤¤¡ª ¤¤Î¤³¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤½¤Ð
3¼ïÎà¤Î¤¤Î¤³¤òÆþ¤ì¤¿¤½¤Ð¤Ä¤æ¤Ï¡¢·Ü¤â¤âÆù¤Î»é¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ÌÍ¤Ä¤æ¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»°¤ÄÍÕ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤»¤ê¤äÇòÈ±¥Í¥®¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤âÈþÌ£¡£¹ï¤ó¤À¤æ¤º¤ÎÈé¤Ç¹á¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÌîºÚÉÔÂ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¥´¥Ü¥¦¤Ê¤É¤Îº¬ºÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åß±»¤ä¥Í¥®¤È¤¤¤Ã¤¿ÌîºÚ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤·¤¬¤·¤ß¤¿¾Æ¤Æ¦Éå¤âÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
·ÜÆù¤È¥´¥Ü¥¦¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ä¤±¤½¤Ð
²¹¤«¤¤¤Ä¤±½Á¤Ë¥¥ê¥Ã¤ÈÎä¤¨¤¿¤ª¤½¤Ð¤¬¤è¤¯¹ç¤¦°ìÉÊ¡£¥´¥Ü¥¦¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤À¤·½Á¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ê¤¬¤é»Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¤½¤Ð¤Ä¤æ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ï¡¢¤ª¼ò¤Î¡º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤ï¤µ¤Ó¤ä¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤Ç¿É¤ß¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤ÈÂç¿Í¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¤¤í¤¤¤íÌôÌ£¤½¤Ð
¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¡¢ÂçÀª¤¬½¸¤Þ¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¡£¹¥¤ß¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤âÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Ê£¿ô¤ÎÌôÌ£¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Í¥®¤ä³¤ÂÝ¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤á¤«¤Ö¤äÄ¹°ò¤Ï¤½¤Ð¤Ë¤«¤é¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Ð¤Ä¤æ¤ËÇßÆù¤òÍÏ¤«¤·Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¡£Âçº¬¤ª¤í¤·¤ä¤¦¤º¤é¤ÎÍñ¤Ê¤É¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤¹¡£
Ç¯±Û¤·¤Ï¤é¤³¤½¤Ð
¥¤¥¯¥é¤ò¤Î¤»¤¿ìÔÂô¤Ê¤½¤Ð¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ìÔÂô¤Ê¶ñºà¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¤À¤·¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡£¥¤¥¯¥é¤ÏºÇ¸å¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´¤¤½¤ÐÉ÷Ç¯±Û¤·¤½¤Ð
»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö´¤¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢ÂçÀª¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤àÇ¯Ëö¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ÇÃã¤½¤Ð¤ò¾Æ¤¡¢´Å¿É¤¯¼Ñ¤¿µíÆù¤È¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¶Ó»åÍñ¤ò¤Î¤»¤ì¤Ð´°À®¡£¼ê¤¬¹þ¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È´ÊÃ±¡£¥Ñ¥ê¥Ã¤È¾Æ¤±¤¿ÌÍ¤ò²¹¤«¤¤ÌÍ¤Ä¤æ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢È¤¤¬¿Ê¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
(¤È¤â¤ß)