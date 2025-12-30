¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛHANA¤¬ÎÞ¡¢ÎÞ¤ÎºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡¡·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¶î¤±È´¤±¤¿¡ª¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡¡ÖÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¼çºÅÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷À7¿ÍÁÈ¡ÖHANA¡×¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£YURI¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂåÉ½¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì5ÉÃ¤Û¤ÉÀä¶ç¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢HONEY'S¤ÎÊý¤Ë¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ËÎÞ¤ò¤¿¤á¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤â¤é¤¤µã¤¤·¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖBlue¡¡Jeans¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£1·î¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖNo¡¡No¡¡Girls¡×¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢4·îÈ¯Çä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤Ï3¥«·î¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡ÈNo¡É¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤¿¤Á¤¬²Î¤¦¡¢¶¯¤¯ºé¤Â³¤±¤ë»ì¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶¦´¶¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖBlue¡¡Jeans¡×¤Ï½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡£¤µ¤é¤Ë½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç9½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£