MLB¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥º¡Ê¥Ê¡¦¥êー¥°¡Ë¤¬10·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¥ì¥Ã¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç²¿È¯·è¤á¤¿¤«¡©¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÂçÃ«¡¢½éÀï¤Ç2È¯¡ª¤¤¤¤Ê¤êÀèÆ¬ÃÆ¢ª6²ó¥Äー¥é¥ó¡¡¥É¥¸¥ãー¥¹¤â°µ¾¡¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Û
¢¨°Ê²¼¡¢2025Ç¯10·î1Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥º
³«ºÅ¡§2025.10.01
²ñ¾ì¡§¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
·ë²Ì¡§[¥É¥¸¥ãー¥¹] 10 - 5 [¥ì¥Ã¥º]
¡¡MLB¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥º¡Ê¥Ê¡¦¥êー¥°¡Ë¤¬10·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¥ì¥Ã¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç5ÂÇ¿ô¡¢2°ÂÂÇ¡Ê2HR¡Ë¡¢3ÂÇÅÀ¤ÈÂç³èÌö¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤âÂçË½¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥º½éÀï¤Î½é²óÀèÆ¬¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯Ì¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£1²óÎ¢¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢4µåÌÜ¤òÂª¤¨¤Æ¥½¥í¥Ûー¥à¥é¥ó¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï3²óÎ¢¡¢5ÈÖ ¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È6ÈÖ ¥È¥ßー¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤ÎÏ¢Â³¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ç4ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢5²óÎ¢¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÁÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë6²óÎ¢¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤¬2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Äー¥é¥ó¥Ûー¥à¥é¥ó¤ò·è¤á¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÂçÎÌ¥êー¥É¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡7²óÎ¢¤Ë¤â2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¥ì¥Ã¥º¤â7¡¢8²ó¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤â»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡£»î¹ç¤Ï10ÂÐ5¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬°µ¾¡¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ