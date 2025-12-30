年末の慌ただしさに追われる日々。気づけば、気持ちが張りつめたまま過ごしている――そんな人も多いのではないでしょうか。Xでは、わずか13秒ほどの短い動画が、多くの人の心をゆるめ、8.5万件を超える“いいね”を集める大きな反響を呼んでいます。



【動画】お疲れの方はこちらへ…お手てムニムニを心ゆくまで

「ふかふかが気持ちいい♡」というコメントとともに公開された動画に映っているのは、淡い茶色のやわらかそうなお手て。そっと包まれるその手の持ち主は、「つぶ」ちゃん（4歳・女の子）です。飼い主さんに抱っこされ、両前足をきちんとそろえて差し出す姿は、見ているだけで思わず頬がゆるんでしまいます。



飼い主さんは右手で前足を包み、人差し指でそっとなでなで。その様子を、もう片方の手で撮影していました。つぶちゃんは嫌がる様子を見せることもなく、終始落ち着いたまま。ふだんから信頼関係が築かれていることが、画面越しにも伝わってきます。



飼い主さん目線で撮影されたこの動画は、まるで自分が抱っこしているかのような感覚を呼び起こしたようです。「うらやましい」「私も触りたい」といった声が相次ぎ、多くの人が癒やしを受け取ったこの光景。飼い主のXユーザー・つぶさん（@tsubu_0401）に、詳しいお話を伺いました。



自然と差し出された“ふわふわの前足”

ーー撮影時の状況について教えてください。



「私がソファに座っていると、膝の上にぴょんと乗ってきて、くつろぎ始めました。両前足をそろえて出していたので、そっと手のひらを添えてみると、そのままじっとしていたんです。それで、おもむろに前足の先を撫で回しました（笑）」



ーーどのような様子でしたか。



「ときどき私の顔を見上げながら、ほぼ前を向いたまま、おとなしく撫でられていました。あまり長くやると嫌がると思ったので、1分ほどでやめました」



ーー触り心地をぜひ教えてください。



「とにかく柔らかくて……。リラックスして力が入っていないからかもしれませんが、本当に柔らかかったです（笑）。触っているうちに、どんどん気持ちが落ち着いていく感じがして、とても癒やされました」



ーー投稿が大きな反響を呼びましたね。印象に残っているリプライは？



「すべて読ませていただきました。『手前の鼻もかわいい！』という声もあって、本当に猫が好きな方なんだなと、ほっこりしました」



ーーつぶちゃんは、どんな性格ですか。



「天真爛漫で、おてんば娘。甘えん坊のかまってちゃんでもあります。毎日いろいろなエピソードが満載で、ひとつに絞れません（笑）」



画面の向こうでは、つぶちゃんのお手てをなでなでする光景に、思わず悶絶してしまう声が相次いでいます。



「いいなぁ〜」

「私も触りたいです」

「いやはや たまらない」

「あぁ、ふかふかクリームパン」

「つきたてのきな粉餅のようなお手て」

「うちの子こんなにやわやわじゃないー」

「見切れたフヌフヌしたお鼻もたまりませんね」

「これはぬいぐるみです！ なにそのふかふか！！」

「何、このふわふわ感！ うちはこんなにふわふわじゃない」

「夢のような眺めです。我が家でこれやったら即攻撃されます」

「やんわやわじゃない♡ あー、これはたまらーん、超かわゆー」

「あ〜何てかわいい♡ 思わずギュッとお手て握りたくなりますね」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）