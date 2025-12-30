第104回全国高校サッカー選手権

第104回全国高校サッカー選手権は29日、首都圏8会場で1回戦が行われた。奈良育英（奈良）は、矢板中央（栃木）を2-2からのPK戦（3-2）で下し、2回戦へ進出。チームはこの夏、部員2人を病と事故で亡くす悲劇に見舞われた。この日は、スタンドが一体となってチームを後押し。OBや関係者によるユニホームカラーの青で染まった客席では試合前、選手の心を動かす光景が広がった。

今夏、信じ難い出来事が立て続けに起きた。

今年7月、エースで10番を背負った森嶋大琥（ひろと、3年）さんが、白血病によりこの世を去った。そこから間もなく、翌月に2年生の東愛流（あずま・あいる）さんが事故で他界。梶村卓監督は当時を「練習に出るのが難しい状況もありました」と険しい表情で明かし、精神的ショックの大きさをうかがわせた。

それでも、メンバーは苦境から這い上がった。守護神で主将の内村篤紀（3年）を中心に、全員が「大琥と愛流のために全国へ行って勝つ」という共通の目標を掲げて、矢印を一つに。ベンチには2人がつけていた10番と13番のユニホーム、遺影が置かれ「ミーティングもそうですし、もういろんなところで、学校じゃない場所で練習するときも、ユニホームと写真を持って行って、常に一緒に活動していました」（梶村監督）

晴天が広がった選手権の初戦、会場となったゼットエーオリプリスタジアム（千葉）の客席には保護者やOB、ベンチ外メンバーたちが集結。大声援を響かせたスタンドから試合前、突如現れた横断幕には「大琥・愛流と共に闘え!!」のメッセージ。初戦のベンチ入り登録メンバーには知らされなかった、サプライズだった。

「愛流、大琥の応援歌も歌ってくれていて、正直もう試合前から泣きそうで。それが試合中、しんどい時に気持ちの部分につながりました。メンバー外になった人たちと、OB、あとは冬で引退した選手、夏のインターハイで区切りをつけた選手たちが作ってくれたのかな」。主将の内村はそう言って顔をほころばせた。

2-1でリードして迎えた後半アディショナルタイム、奈良育英は同点ゴールを許し、PK戦へ。土壇場での失点に選手たちは頭を抱えたが、ここから底力を見せる。PK戦では3人目から3連続で失敗したが、相手も2人目から3連続で失敗。GK内村の好守も光り、歓喜の瞬間を迎えた。

スタンド観戦したOBも感銘

「本当に背負ってるものがうちの選手は多かったので、それがパワーになって勝てた勝利かなと思ってます」。選手個々の奮闘に熱い眼差しを送った指揮官。困難から這い上がったチームの姿は、スタンド観戦したOBたちの心も動かした。

昨年度のサッカー部でマネージャーを務めた安東大良（だいすけ）さんは、後輩にあたる部員2人の訃報に「（心が）折れそうになった」とショックを隠せない。ただ、「今年の育英の代は、つながりが今まででトップクラスに強い」と目を見張る。

昨年度の主力メンバーだった水津煌人（きらと）さんも同様に、「去年の僕らにはなかった底力というか、試合に対して持っている気持ちというのも去年の僕らより全然強い」と言い、さらなる躍進へ期待を寄せる。

「後輩たちには連絡したんですけど、3年生も2年生も『大琥のために』とか『愛流のために』とか、結構前向きでポジティブな考えをしていたので、僕は結構安心するところはありました。もう本当に全員が本気で勝つ気が見えていて、県予選も負ける気がしませんでした。今年の育英は強いなと思います」

「彼らが絶対に来てくれたと思いますし、力を与えてくれたと思います」（梶村監督）。天国で見守る盟友のために、ピッチ内外が一体となって、全国の舞台を駆け上がる。



（THE ANSWER編集部・橋本 啓 / Akira Hashimoto）