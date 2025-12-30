¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ûà»³¤ÎÌ¾ÃµÄåáÍÊ¤¹¤ëÁáÂç¡¡Áí¹çÍ¥¾¡¤Î¥«¥®¤Ï±ýÏ©¡¡²ÖÅÄ´ÆÆÄ¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÃù¶â¤¬¡Ä¡×
¡¡¿·µìÍ»¹ç¤ÇÄºÅÀ¤Ø¡½¡½¡£Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÎÃíÌÜ¹»¤ò£¶²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÂè£³²ó¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿ÁáÂç¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤¾¤í¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç£±£µÇ¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ú·²Íº³äµò¤ÎÈ¢º¬Ï©¤ËÄ©¤à£¶¶¯¤¿¤Á¡Ê£³¡Ë¡Ûº£µ¨¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¤Ç£²°Ì¤Î¹¥È¯¿Ê¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï£µ°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎàÈ¢º¬À©ÇÆá¤òÁÀ¤¦ÁáÂç¤Î²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï±ýÏ©¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁ°È¾¤Ï¡ÊÂç³Ø¥«¥é¡¼¤Î¡Ë¥¨¥ó¥¸¤ËÀ÷¤á¤¿¤¤¡£»³¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÃù¶â¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤«¡×¤È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£±ýÏ©£³°Ì¤ÎÁ°²ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Àè¼êÉ¬¾¡¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£²¶è¤Ï½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð¥¨¡¼¥¹»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£µ¶è¤Ë¤ÏÌ¾ÃµÄå¡Ê¹©Æ£¿µºî¡¢£³Ç¯¡Ë¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»³¸ý½×Ê¿¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î²÷Áö¼¡Âè¤Ç¤ÏÁ´Éô¥¨¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤«¤â¡×¤È¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç£³¶è£³°Ì¤Î£¶¿ÍÈ´¤¤ò¤·¤¿»³¸ý½×¤ò¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾åµéÀ¸¤Ë¤Ïº£Ç¯¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤ÇÃË»Ò£±£µ£°£°¡¢£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î£²´§¤òÃ£À®¤·¤¿»³¸ýÃÒ¤Î¤Û¤«¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¼²Æµ¨Âç²ñ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÀ©¤·¤¿à»³¤ÎÌ¾ÃµÄåá¤³¤È¹©Æ£¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê£µ¶è¤Ç¡Ë£¶£¸Ê¬Âæ¤â¼ÍÄø·÷Æâ¡×¤È¡¢µÏ¿¹¹¿·¤òÁÀ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¡£¹â¹»»þÂå¤ËÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿ÎëÌÚÎ°°ý¡Ê¤ë¤¤¡¢£±Ç¯¡Ë¤Èº´¡¹ÌÚÅ¯¡Ê£±Ç¯¡Ë¤Ï¡¢£²£¹Æü¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤ÏÊä·çÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÎëÌÚ¤Ï¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡£»ä¤Î»þ¤ËÅÏÊÕ¹¯¹¬¤¯¤ó¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¡£º´¡¹ÌÚ¤â¤¤¤ë¤·¡¢Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤¯¡£
¡¡°ÂÄê¤·¤¿¾åµéÀ¸¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤âÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë²¼µéÀ¸¤Î·ãÁö¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£