29日、東京・高田馬場でエステ店店長の30代の女性が刺された事件で、警視庁は30日未明、中国籍の35歳の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。

殺人未遂の疑いで警視庁に逮捕されたのは千葉市に住む中国籍の朱莘（しゅ・いく）容疑者です。

朱容疑者は、29日正午過ぎ、新宿区高田馬場4丁目のマンションの2階で、建物内にあるエステ店の店長を務める30代の女性の胸や脇腹など4か所を刃物のようなもので刺し殺害しようとした疑いが持たれています。

女性はケガをしましたが命に別条はなく、過去に客として来ていた男に待ち伏せされ刺されたという内容を話していたということです。

事件後、朱容疑者は、タクシーと電車で逃走し、防犯カメラなどの捜査から千葉市内の自宅近くの飲食店で身柄を確保されました。調べに対し、「黙秘します」と日本語で話しているということです。

朱容疑者は、女性が店長を務めるエステ店を、今年8月から複数回、客として訪れていて、警視庁は料金の支払いに関する何らかのトラブルがあったとみて、動機などを捜査しています。