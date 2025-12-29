12月28日、DOMOTOの堂本光一が、自身のファンクラブサイトや所属事務所の公式サイトで元女優の一般女性との結婚を発表。相手の詳細などは明らかにしていないが、長らく交際していた女性と見られている。

「2023年6月26日、最初に『スポニチ』が熱愛を報じました。2018年から交際が噂されていた女性は、今年9月30日に所属事務所を退所。堂本さんのファンがざわついていました。そして、年の瀬に結婚発表となった形です。長い交際を経てのゴールインということでしょう」（芸能担当記者）

1997年に堂本剛との二人組「KinKi Kids」としてデビューして以来、28年。数々のヒット曲を飛ばし、舞台俳優としても主演舞台「Endless SHOCK」シリーズが、2000年の初演から2024年11月までの超ロングラン。46歳になった現在も “王子様” 然とした風貌は変わらず、多くのファンを抱えているだけに、Xではさまざまな反応が書き込まれた。

多くのファンは手放しで祝福、46歳なんだから結婚して当然という意見も多かったが、わかりやすくダメージを喰らい、《ショックで熱が出そうです》《堂本光一ロスのダメージが》と嘆き節を書き込む人や、複雑な思いを抱えながらも、《素直におめでとう！！！とは言えないけど、堂本光一が幸せになってほしい気持ちは思いきりありますので》と投稿する人も。

「男性アイドルが結婚した際の “あるある” ですが、お相手の女性を痛烈に攻撃する声もありますね。

噂されているお相手とは、2018年当時、単館上映のマイナー映画の感想を2人が同日にSNS投稿して “匂わせ” だと話題になったことがあります。また、2020年5月には同日に双方がインスタライブを実施したものの、壁紙や照明、家具の配置が似ていると指摘され、“匂わせ” 疑惑が加速した経緯もあります。

男性アイドルファンは交際相手の “匂わせ” に非常に厳しい傾向があり、激しく攻撃することが多い。残念なことに、真偽不明のまま名指しでお相手女性への暴言を書き込んでいるポストも多いです」（同）

まさに “悲喜こもごも” な光景が繰り広げられている。