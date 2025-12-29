なんと400語以上あると言われる日本語の「雨の呼び名」情緒あふれる素敵な呼称を一挙ご紹介！

日本にはたくさんの雨を表す言葉、雨の呼び名があります。温帯湿潤気候で、雨の多い日本では、雨の悩み、恵みとともに暮らしてきました。日本人は生活の中で、雨の細かい違いを敏感に感じ取っていました。

しとしとと降る雨、ざーっと強く降る雨、雨雲がないのに降る雨。同じ降り方でも違う呼び名があったり、季節によって呼び方を変えたり、一説には雨の呼び名だけで400語以上あるとも。

今回は、日本情緒あふれる、さまざまな雨の呼び名を集めました。雨が降っている様子が目に浮かびそうな、素敵な名前がいっぱいですよ。今回は70を超える雨の呼び名を集めましたが、まだまだ他にも呼び名があるというから驚きです。

季節的な雨

春の雨

春雨：はるさめ：2月末から3月の晩春に降る、雨足が細かくしとしと降る雨

紅雨：こうう：春、特に花が咲いている時期に降る雨。赤い花に降り注ぎ、花が散るさまを例えた言葉です。

菜種梅雨：なたねつゆ：3月から4月の菜の花が咲く頃の、しとしとと降る雨。

発火雨：はっかう：24節気の「清明」の頃、やわらかく静かに降る雨。「桃花（とうか）の雨」「杏花雨（きょうかう）」とも呼ばれます。桃の花に降る雨が、遠目では火を発しているように見えることが語源とも言われています。

卯の花腐し：うのはなくたし：旧暦の卯月に降り続く長雨。卯の花を腐らせるほど続く長雨のこと。季語：夏

五月雨：さみだれ：旧暦5月の長雨のこと。

梅雨：つゆ、ばいう：夏至の頃を中心として前後20日ずつの雨期。梅の実が熟す時期のため、梅雨と書きます。昔は、黴（カビ）の生えやすいことから、黴雨とも書き表しました。

走り梅雨：はしりつゆ：梅雨入り前に、雨が続く状態。

暴れ梅雨：あばれつゆ：梅雨時期の終盤に見られる激しい雨のこと。

送り梅雨：おくりつゆ：梅雨の終わりに降る、雷を伴う雨。もうすぐ梅雨明けのサインです。

返り梅雨：かえりつゆ：梅雨明け後に再び雨が降り続くこと。戻り梅雨、残り梅雨とも。

空梅雨：からつゆ：雨が少ない梅雨。旱梅雨（ひでりつゆ）、枯れ梅雨（かれつゆ）とも。

緑雨：新緑の頃に降る雨のこと。しっとりとして美しい日本の原風景です。

麦雨：麦の実る時期の雨で、梅雨の別称。

小糠雨：こぬかあめ：とても弱く細かく降る雨。春に降るものを指し、秋に降るものは霧雨といいます。

夏の雨

白雨：はくう：雨脚が白く降る夏の夕立のこと。

洗車雨：せんしゃう：七夕の前日、陰暦7月6日に降る雨。彦星が織姫に会うときに使う牛車を洗う水になぞらえています。洗車したら雨が降った、のあるあるではありません。

酒涙雨：さいるいう：七夕に降る雨のこと。雨で会えなくなった織姫と彦星が流す涙と伝えられています。催涙雨とも表記。

夕立：ゆうだち：夏の午後、熱い空気が上空にたまることで、短時間で雷を伴って降る強い雨。災害に発展するような夏の強い雨は「ゲリラ豪雨」とも呼ばれます。

神立：かんだち：神様がなにかを伝える「雷」を指す言葉から、夕立、雷雨を指すようになりました。

秋の雨

秋雨：あきさめ：しゅうう、とも呼ばれます。秋に降る冷たい雨。秋雨前線は、夏から秋へ移り変わる頃に現れ始めます。

冷雨：れいう：冷え冷えと降る晩秋の雨。

白驟雨：はくしゅうう：雨脚白く降る「白雨」と雨粒が大きく強い雨「驟雨」を合わせた言葉。断続的に烈しく降る秋の雨。

秋黴雨：あきついり：梅雨のように降り続く秋の長雨のことで、秋入梅とも表します。読み方のついりは、つゆいりが転じたもの。

伊勢清めの雨：いせのきよめのあめ：宮中行事の神嘗祭が執り行われる、陰暦9月17日の翌日に、祭祀の後を清める雨。

霧雨：きりさめ：霧のように細かい雨。気象学では、直径0.5mm以下の雨粒の大きさの雨のこととされています。春に降ると小糠雨と呼ばれます。

秋湿り：あきしめり：秋の長雨のこと。

秋霖：しゅうりん：こちらも秋に長く降り続く雨のこと。同じ雨でも、さまざまな呼び方があります。

冬の雨

時雨：しぐれ：晩秋から冬にかけて降る、降ったり止んだりのあまり強くない雨。晴れていた空が急に暗くなり、はらはらと軽く降る通り雨。俳句では冬の季語。時雨にもさまざまな呼び方があります。

朝時雨：あさしぐれ：朝方に降ったり止んだりする。

北時雨：きたしぐれ：北風とともにやってくる。

北山時雨：きたやましぐれ：京都の北山の風物詩。

山茶花時雨：さざんかしぐれ：山茶花の紅い花が咲く頃に降る。

横時雨：よこしぐれ：横なぐりに降る。

村時雨：むらしぐれ：激しく降って、さっと通り過ぎてしまう。

月時雨：つきしぐれ：月明かりの中の時雨。物語や絵画の中のような風流な景色。

冬時雨：ふゆしぐれ：時雨は冬のものですが、晩秋に降るものとはっきり区別するための呼び名。

片時雨：かたしぐれ：ある場所では雨が降ったり止んだりしていて、別の場所では晴れていること。

氷雨：ひさめ：霙（みぞれ）や雪に変わる前の凍るように冷たい雨。もともとは、夏の季語で雹（ひょう）や霰（あられ）を表していました。

凍雨：とうう：凍りつくような冷たい雨。また、雨粒が凍って降ってくる雨のこと。

寒九の雨：寒の入りから9日目に降る雨。この日に雨が降ると、その年は方作為なるとの言い伝えがあります。

寒の雨：小寒、大寒の時期に降る雨のこと。

鬼洗い：おにあらい：大晦日に降る雨。語源は鬼やらいとも呼ばれる、追儺（ついな）という宮中の年中行事に由来するとの説も。

降り方による雨の名前

強い雨

篠突く雨：しのつくあめ：激しく降る雨のこと。まるで細い竹、篠で突くような雨。

飛雨：ひう：風まじりの激しい雨。

弱い雨

小雨：こさめ：軽い降雨。数時間降り続いても降水量が 1mm未満の雨。

涙雨：なみだあめ：涙のようにほんの少しだけ降る雨のこと。日本語の美しい表現のひとつです。

天気雨：晴れているのに降る雨。

天泣：てんきゅう：空に雲がないのに細かい雨がふってくること。まるで天が泣いているとした感性の繊細さが素敵です。天気雨の別称。

狐の嫁入り：きつねのよめいり：お日さまが照っているのに降る雨のこと。天気雨と同じ意味。

微雨：びう：急に降り出し、すぐに止む雨。濡れてもすぐ乾く程度の弱い雨のこと。

いきなりの雨

鬼雨：きう：鬼の仕業かと思うような並外れた雨。近年登場した言葉「ゲリラ豪雨」の和名。

驟雨：しゅうう：急にどっと降り出して、しばらくすると止んでしまう雨。にわか雨、村雨とも。

俄雨：にわかあめ：天気予報では「にわか雨」と表記されることが多いですが、漢字ではこのように書きます。

通り雨：さっと降ってすぐに止んでしまう雨。さまざまな呼び名がある雨の降り方です。

村雨：降り方が激しくなったり、弱くなったりする通り雨。戦艦や、南総里見八犬伝の中に登場する架空の日本刀の名前にも使われました。

降り続く雨

宿雨：しゅくう：前夜から降っている雨。連日降り続く長雨のことを意味することもあります。

陰雨：いんう：しとしとと降りつづく陰気な雨。淫雨と表記されることもあります。

地雨：じあめ：一定の強さで長く降り続く雨。

霖雨：りんう：幾日も降り続く雨のこと。

こんな雨の名前、聞いたことある？

雨の降る場所限定の名前

私雨：わたくしあめ：下は晴れているのに、山の上の狭い範囲だけに降る雨のこと。昔から、箱根、鈴鹿、比叡、丹波などが有名どころ。

外持雨：ほまちあめ：局地的な範囲に降る雨。外持とは帆待ちとも書き、船頭が内密の収入を得ることで、一部だけ潤うことにも通じます。

恵みの雨

翠雨：すいう：青葉に降り注ぐ雨。情景も、漢字もきれいな雨の名前です。

甘雨：かんう：しとしとと降って、草木を潤す雨のこと。農作業を始める時期にちょうどよく降り、作物を育ててくれる雨。

慈雨：じう：恵みの雨。作物、草木に生気をもたらす雨。干ばつが続き、待ちに待った雨がふること。

喜雨：きう：ゲリラ豪雨の和名「鬼雨」と同じく、こちらも「きう」と読みます。日照りの続いた後に降る恵みの雨のこと。意味は反対です。

不思議な雨

虎が雨：とらがあめ：陰暦5月28日に降る雨。曽我十郎の忌日とされ、恋人の遊女、虎御前の涙が雨となって降ると言われています。曽我の雨、虎が涙とよばれることも。

怪雨：かいう：異物を含んだり、色がついた雨のこと。世界中で、魚やカエル、木の実が降るような現象が観測されています。

血雨：けつう：土壌由来の成分を含み、赤い色の付いた雨のこと。

黒雨：こくう：工業地帯の煤煙や化学物質が含まれて、黒く色づいた雨。