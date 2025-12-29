「実家暮らしの大学生」でもスマホ代月1万円…親が負担し続けるのは「当然」なの？節約術を紹介

実家暮らしでもスマホ代が月1万円を超える大学生は少なくない

現代の大学生はスマートフォンを生活の中心に据えている場合が多く、通信費の支出は高くなる傾向があります。特に、YouTubeやTikTokなどの動画アプリ、音楽ストリーミング、オンライン講義、ビデオ通話などの利用が増えており、大容量データプランを契約している学生も多く見受けられます。

その結果、スマホ代が月1万円近く、またはそれ以上になっている大学生も少なくありません。親が大手キャリアで契約し続けており、かつ通話オプションや保険、不要な有料サービスなどがそのまま付いている場合、通信費は簡単に1万円を超えてしまいます。

例えば、通話・LINEが中心の場合は平均月額料は4000円～6000円に収まる場合が多いですが、SNS・動画視聴が多めだったり、データ使い放題・サブスクが複数だったりする場合は約7000円～9000円かかってしまうこともあります。

つまり、自宅などにWi-Fiがあるにもかかわらずモバイル通信に依存していたり、通信量無制限の高額プランを契約していたりする場合、スマホ代は高額化しやすい状況にあります。



スマホ代を親が負担し続けるべきか？

大学生のスマホ代を親が負担するかどうかは、家庭の経済状況や教育方針によって大きく異なります。「学業に必要なツールだから」と考える家庭では、卒業までは通信費も学費の一部とみなして支援するケースが多いです。

一方で、「大学生になったのだからスマホ代は自己負担するべき」と考える家庭も増えており、アルバイト収入の中からスマホ代を賄わせるという方針も一般的になってきました。

どちらが正解というわけではありませんが、重要なのは「支払う責任の所在を明確にすること」です。親が負担する場合も、学生本人が費用を意識して無駄遣いを避けるよう促すべきですし、自分で支払う場合でも、無理のないプランを選べるようサポートしてあげることが大切です。

通信費は“見えづらい支出”になりやすく、気づかないうちに高額になっていることもあります。親子で一度、契約内容と支出の見直しをすることは、金銭感覚を育てるうえでも有効です。



大学生でもできる実用的なスマホ代の見直し方法とは？

スマホ代が月1万円を超えている場合でも、見直し次第で数千円～半額程度まで節約することが可能です。今回は、特に大学生が実践しやすい節約術を紹介します。

まず検討すべきは「格安SIM（MVNO）」への乗り換えです。IIJmio、mineo、NUROモバイルなど、多くの格安通信事業者が月3GB～20GBのプランを非常に安価に提供しており、料金は月2000円～3000円程度に抑えることができます。

また、Wi-Fi環境が整っている実家暮らしの学生であれば、動画や音楽のダウンロード機能を生かすことができ、外出時に通信を大量に使う必要もありません。データ容量を見直し、10GB以上の大容量プランから5GB以下のミニマムプランに変更するだけで、月額料金が半分になることもあります。

さらに、サブスクリプションの整理も効果的です。音楽・動画・雑誌・学習アプリなど、意外と複数契約している場合が多く、見直すだけで月に数千円の節約になります。

このように、料金の仕組みを理解し、実際の利用状況に合ったプランに見直すだけで、スマホ代は大きく削減できます。



大学生のスマホ代は「自覚」と「管理」で適正化できる費用

大学生でスマホ代が月1万円というのは、現代ではさほど珍しくない水準ですが、決して「そのままでいい」と言える費用ではありません。利用状況によっては、見直しによって無駄な出費を防ぐことができますし、金銭感覚を養う良い機会にもなります。

親が通信費を支払い続けるかどうかは、それぞれの家庭の考え方に委ねられますが、どちらにしても「費用の見える化」と「契約内容の点検」は共通して重要なステップです。節約を“我慢”ではなく、“仕組みの最適化”ととらえることで、大学生本人にとっても、より持続可能なスマホの使い方が身につくでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー