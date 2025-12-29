この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

プロ野球レジェンド驚愕！″何十年もなかった″軽い体へ導く整体術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節整体チャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【首、前に出てない？】ストレートネックの関節ズレを改善！身体の変化に角盈男さんも驚愕」という動画を公開しました。元プロ野球選手の角盈男氏をゲストに迎え、足首から腰、肩、首にかけて全身の歪みを整える施術を紹介しています。



動画では、まずうつ伏せの状態で足首から施術を開始。関節ケアの第一人者である角田氏は、ふくらはぎの癒着がアキレス腱の動きを妨げ、痛みの原因になると解説します。指で癒着を剥がす様子がノーカットで収められています。次に、シンスプリント（後脛骨筋腱炎）の原因にもなるという、すねの内側の癒着にアプローチ。さらに、ハムストリングスの古傷である瘢痕や、腰の癒着も丁寧に剥がしていきます。角田氏は、注射を打つほどの角氏の腰痛も、背骨の関節が動いていないことが原因の一つだと指摘し、関節に動きをつける施術を行いました。



施術は背中から肩、首へと進みます。角田氏は、一見マッサージのように見える動きも、実際には関節の可動域を整えるためのものだと解説。硬くなった関節を一つひとつ丁寧に動かし、正常な状態へと導いていきました。



施術を終えた角氏は、「頭はパニック、体はスッキリ」「（足が）地べたをしっかり両足で掴んでる。ここ何十年ないよこれ」と驚きを隠せない様子でした。長年のスポーツで蓄積された体の不調に悩む人にとって、関節からアプローチする新しい視点は、改善のヒントになるかもしれません。動画を参考に、自身の体の状態を見直してみてはいかがでしょうか。